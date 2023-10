Nữ sinh 13 tuổi 'cõng' trên lưng 30kg, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một mẫu nhí diện trang phục lấy cảm hứng từ non xanh nước biếc. Sở dĩ nhiều người phải trầm trồ ngợi khen nữ sinh, đồng thời là mẫu nhí này bởi cô bé thể hiện thần thái chuyên nghiệp khi diện bộ trang phục nặng 30kg. Bộ trang phục với tông màu xanh lá làm chủ đạo mang tên "Non xanh nước biếc" do tác giả Nguyễn Duy Hậu sáng tạo. Bộ trang phục mang ý nghĩa ngợi ca những danh lam, thắng cảnh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đất nước Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

Bộ trang phục với tông màu xanh lá làm chủ đạo mang tên "Non Xanh Nước Biếc" -