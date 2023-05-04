Nữ sinh 13 tuổi 'cõng' trên lưng 30kg, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một mẫu nhí diện trang phục lấy cảm hứng từ non xanh nước biếc. Sở dĩ nhiều người phải trầm trồ ngợi khen nữ sinh, đồng thời là mẫu nhí này bởi cô bé thể hiện thần thái chuyên nghiệp khi diện bộ trang phục nặng 30kg. Bộ trang phục với tông màu xanh lá làm chủ đạo mang tên "Non xanh nước biếc" do tác giả Nguyễn Duy Hậu sáng tạo. Bộ trang phục mang ý nghĩa ngợi ca những danh lam, thắng cảnh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đất nước Việt Nam, đồng thời truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

Ngay lâp tức, danh tính nữ sinh này đã được dân mạng tìm kiếm. Không ai khấc đó là, mẫu nhí Đặng Minh Anh được khán giả biết đến khi đoạt giải Quán quân siêu sao. Đồng thời, cô bé đã được sải bước trên các sàn catwalk lớn nhỏ trong nước suốt nhiều năm qua. Dù chỉ mới 13 tuổi, Minh Anh đã sở hữu chiều cao nổi bật - 1m66 và có khoảng 6 năm kinh nghiệm người mẫu thời trang. Ngay sau đó, danh tính nữ sinh này đã được dân mạng tìm kiếm.

Minh Anh trình diễn với bộ trang phục lấy cảm hứng từ chiếc bánh tráng - Ảnh: Internet

Theo học bài bản tại Trung tâm đào tạo của siêu mẫu Xuân Lan từ khi 5 tuổi, Minh Anh tiếp thu, trưởng thành rất nhanh và sau đó được các nhà thiết kế ưu ái, giao cho các vị trí quan trọng tại các chương trình thời trang. Hiện tại, Đặng Minh Anh là một trong những gương mặt mẫu nhí được săn đón ở thời điểm hiện tại.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, mẫu nhí Minh Anh đang chuẩn bị chinh phục những cột mốc khác của sự nghiệp người mẫu của mình thông qua những cuộc thi đẳng cấp Quốc tế. Một trong số đó chính là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Người mẫu Thương hiệu cao cấp thế giới 2023 của Hàn Quốc tổ chức. Năm nay cuộc thi được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Bộ trang phục lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh Cầu Vàng (Đà Nẵng) với đặc trưng hai bàn tay được thể hiện một cách đầy tỉ mỉ và tinh xảo, cộng với tông màu vàng gold sang trọng đã được mẫu nhí Minh Anh thể hiện trong bộ hình mới nhất của mình - Ảnh: Internet

Đây cũng chính là "phát súng đầu tiên" của Minh Anh trong hành trình chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp người mẫu sắp tới. Cụ thể, người mẫu nhí đa tài sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Người mẫu thương hiệu cao cấp thế giới 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Dù hoạt động năng nổ trong làng mẫu, Minh Anh vẫn luôn sắp xếp ưu tiên việc học lên hàng đầu. Nữ sinh này từng chia sẻ, cô chỉ nhận show biểu diễn khi có thời gian rảnh, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Bởi thế, mẫu nhí gốc Hà Thành không chỉ được khán giả khen ngợi ở tài năng mà học vấn cũng rất đáng nể.