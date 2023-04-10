Con gái Hà Tăng "lên sóng" chung khung hình, nổi bật hơn cả mẹ mẫu

Sao Việt 10/04/2023 09:20

Bé Chloe Nguyễn hiếm hoi được Hà Tăng cho “lên sóng”, nhóc tỳ nay đã cao lớn rõ.

Sau khi kết hôn, Hà Tăng gần như rút khỏi showbiz và tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện tại một số sự kiện giải trí. Hiện tại, nàng ngọc nữ đang hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn và hai nhóc tỳ: Richard (6 tuổi) và Chloe (4 tuổi). Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của các con, nhưng chưa một lần công khai diện mạo.

Sáng ngày 10/4, Hà Tăng chia sẻ những hình ảnh cùng "tiểu công chúa" Chloe Nguyễn đi thả diều. Đây là lần hiếm hoi bà xã của doanh nhân Louis Nguyễn khoe ảnh ở khoảng cách gần của con gái cưng. Lâu lắm mới lộ diện, bé Chloe Nguyễn gây sốt vì nay đã lớn phổng phao, dáng người mảnh mai giống mẹ. 

Con gái Hà Tăng 'lên sóng' chung khung hình, nổi bật hơn cả mẹ mẫu - Ảnh 1

Đặc biệt, trong khung ảnh chung với Hà Tăng, bé Chloe Nguyễn gây ấn tượng vì chiều cao vượt trội khi mới 6 tuổi. Người hâm mộ dự đoán ái nữ của "ngọc nữ" sẽ sớm giống mẹ trong tương lai. 

Con gái Hà Tăng 'lên sóng' chung khung hình, nổi bật hơn cả mẹ mẫu - Ảnh 2

Dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Chloe Nguyễn đã được mẹ tập làm những việc nhỏ trong nhà ngay từ bé. Nhóc tỳ còn khiến Hà Tăng tự hào khi mới 3 - 4 tuổi đã biết viết chữ, đánh vần và nói tiếng Anh lưu loát. Bé còn là người sóng rất tình cảm và thường xuyên viết thư tay để bày tỏ tình cảm với bố mẹ. 

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn không bao giờ “khoe” cận mặt con trên trang cá nhân. Mục đích khá đơn giản rằng chỉ mong các con của mình có thể thoải mái sống mà không phải lo sợ sự soi mói xung quanh. Nếu có chia sẻ, cặp đôi chỉ hé lộ hình ảnh từ phía sau của hai con.

 

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Từ khóa:   Hà Tăng con gái Tăng Thanh Hà Cuộc sống các sao Việt

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