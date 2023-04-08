Chuyện ít biết về Mỹ Tâm: Thủ khoa nhạc viện, 'họa my' từng có thời phải ở nhà dột nát

Cái tên Mỹ Tâm đã không còn quá xa lạ trong làng giải trí Việt. Người ta luôn biết đến Mỹ Tâm qua những cống hiến của cô trong hoạt động nghệ thuật. Một điều mà cô vẫn luôn chăm chỉ và nổ lực trong suốt 20 năm qua.

Ít ai biết được rằng, dù không sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng Mỹ Tâm đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Ngay từ khi 6 tuổi, Mỹ Tâm đã theo học ba lê, sau ba năm cô tiếp tục tìm hiểu guitar và organ.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mỹ Tâm đã bộc lộ khả năng âm nhạc khi liên tục nhận được những giải thưởng cao trong các cuộc thi âm nhạc cấp trường và địa phương.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội- một trường đại học chuyên đào tạo văn hóa nghệ thuật lớn nhất cả nước cho các học viên, sinh viên phục vụ trong và ngoài quân đội.Đây cũng là nơi đào tạo các văn nghệ sĩ biểu diễn, các nhạc sĩ, các biên đạo múa, các cán bộ quản lý văn hoá,… Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cô không thể theo học.

Năm 18 tuổi, Mỹ Tâm một mình đi từ Đà Nẵng vào TPHCM để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.Tại đây,nữ ca sĩ từng tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc với số điểm cao là 9,5. Mỹ Tâm đã phải rất chăm chỉ luyện thanh và cân đối việc học với việc đi diễn để có được thành quả này.

Ca sĩ Nguyên Vũ từng chia sẻ thời sinh viên đầy khó khăn của Mỹ Tâm: "Tôi rất phục Mỹ Tâm, lúc đó cô ấy còn là sinh viên tại nhạc viện thành phố và phải ở trên lầu 9 của một chung cư rất cũ, mưa dột cả vào nhà. Tôi nghĩ, Mỹ Tâm phải sống trong căn chung cư cũ dột nát, ngày nào cũng leo cầu thang lên tầng chín như thế mà ngày hôm nay thành danh được là một điều thực sự đáng nể phục".

“Lúc Mỹ Tâm còn đang học ở nhạc viện, cô ở trong một chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Một ngày kia hẹn đi chụp hình, lúc đó mới 6 giờ sáng, Vũ phải lội bộ leo lên 7, 8 tầng lầu để đánh thức Mỹ Tâm dậy và chở cô ấy đi chụp hình", Nguyên Vũ nhớ lại.

Mỹ Tâm giờ đây đã là cái tên không thể thay thế trong làng nhạc Việt. Công chúng yêu thích Mỹ Tâm không chỉ bởi giọng hát trong veo của cô, mà cô còn được khán giả yêu mến bởi cách cư xử với đồng nghiệp, với cộng sự và với khán giả của cô. Đúng như cái tên được đặt cho, cô có một tâm hồn thật sự hoàn mỹ, cô cũng không ngừng âm thầm hoạt động thiện nguyện trong suốt những năm qua.

Mỹ Tâm từng chia sẻ: "Thật sự, 20 năm sống trên đời đã thấy dài, huống chi là 20 năm làm nghề. Vậy mà khán giả vẫn ủng hộ tôi suốt khoảng thời gian đó. Tôi thấy mình mang ơn khán giả".