Mỹ Tâm có hành động tinh tế dành cho Hiền Thục khi bất ngờ gặp nhau giữa đường, đúng là bạn thân 19 năm có khác!

Mới đây, trong một sự kiện ra mắt phim tài liệu đầu tiên trong sự nghiệp, Mỹ Tâm đã có màn xuất hiện ấn tượng khi đích thân đạp xe đến sự kiện. Cô mang chiếc xe đầu tiên đi học cách đây 26 năm trước. Cô chia sẻ bản thân đã đạp xe từ Nhạc viện sang sự kiện để nhớ lại những kỉ niệm đã có.

Trên đường đạp xe đến sự kiện, Mỹ Tâm được không ít khán giả qua đường nhận ra. Thấy người hâm mộ, Mỹ Tâm thoải mái vẫy tay chào, trò chuyện với mọi người. Mặc dù bận nhưng như ca sĩ không quên hỏi thăm, tương tác với khán giả trong lúc dừng đèn đỏ trên đường. Đáng chú ý, nữ ca sĩ bất ngờ gặp 'người bạn thân thời đi học' Hiền Thục trên đường đến sự kiện. Được bạn thân Hiền Thục nhận ra, Mỹ Tâm dừng xe lại và 'tám' chuyện với bạn không ngừng.

Mỹ Tâm bất ngờ gặp người bạn thân thời áo trắng Hiền Thục trên đường đến sự kiện và trò chuyện không ngừng - Ảnh: Internet

Được biết, Mỹ Tâm và Hiền Thục là đôi bạn thân từ thuở đi học. Thậm chí, Mỹ Tâm còn là người cầm tay động viên Hiền Thục khi cô thất tình. Trong một chương trình, Mỹ Tâm đã tiết lộ cả hai trở nên thân thiết với nhau khi học chung ở Nhạc viện TP.HCM vào năm 1998. Đến nay đã gần 19 năm nhưng hai nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó. Hiền Thục còn nói thêm chính Mỹ Tâm là người đã nắm tay và động viên lúc cô thất tình.

Mỹ Tâm và Hiền Thục có tình bạn thân thiết suốt 19 năm qua bắt đầu từ thuở đi học Nhạc Viện - Ảnh: Internet

Trước đó, trong liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, Hiền Thục cũng từng tiết lộ rằng ca khúc "Tóc nâu môi trầm" do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác từng được cả cô lẫn Mỹ Tâm thể hiện vào những năm đầu thập niên 2000. Bài hát sau đó đã trở thành "thương hiệu" của Mỹ Tâm dẫu rằng nhạc sĩ Quốc Bảo từng nói Hiền Thục hát ca khúc này rất hay. Tuy nhiên, cả hai đều rất vui vẻ và không tranh giành hơn thua.

Với Hiền Thục, Mỹ Tâm vẫn là bờ vai mạnh mẽ để cô dựa vào mỗi lúc buồn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hiền Thục kể mỗi khi cô bị thất tình, thường hay đi thơ thẩn trước cổng trường. Lúc đó, Mỹ Tâm bắt gặp và an ủi. Kỷ niệm mà cô nhớ nhất là khi biết cô buồn, Mỹ Tâm đã ôm thật chặt rồi mời cô ăn một tô bún măng vịt để... an ủi. Với Hiền Thục, Mỹ Tâm vẫn là bờ vai mạnh mẽ để cô dựa vào mỗi lúc buồn.