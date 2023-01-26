Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay?

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, cả hai sánh đôi như hình với bóng trong nhiều sự kiện suốt những năm qua. Mặc dù vậy, cặp đôi rất kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh ‘tươi rói’ vào mùng 4 Tết. Chuyện không có gì để nói nếu cộng đồng mạng tinh mắt không soi ra phó nháy thông qua ảnh phản chiếu trong cửa kính có vẻ ngoài giống với ‘tình tin đồn’ Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh ‘tươi rói’ vào mùng 4 Tết - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Mỹ Tâm đang được một người đàn ông có dáng người cao, diện áo sơ mi chụp ảnh. Đáng nói, đây cũng là phong cách quen thuộc của Mai Tài Phến. Đặc biệt, ở phần mái tóc có vẻ khá giống với kiểu tóc của nam diễn viên. Vì vậy, netizen đã để lại nhiều bình luận nghi vấn rằng chính Mai Tài Phến là người đứng sau loạt ảnh sống ảo xịn xò của Mỹ Tâm.

Cộng đồng mạng tinh mắt không soi ra 'phó nháy' thông qua ảnh phản chiếu trong cửa kính có vẻ ngoài giống với ‘tình tin đồn’ Mai Tài Phến - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, các netizen tinh mắt soi ra trang cá nhân của Mai Tài Phến chỉ theo dõi 2 tài khoản, đó là dự án phim anh tham gia và Mỹ Tâm. Như vậy, việc gia nhập hội "chỉ follow mình em" của Mai Tài Phến càng củng cố thêm tin đồn tình ái giữa anh với Mỹ Tâm.

Trang cá nhân của Mai Tài Phến chỉ theo dõi 2 tài khoản, đó là dự án phim anh tham gia và Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Vào dịp Tết năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết thì năm nay. Năm nay, cặp đôi không có bất kì chia sẻ hay hình ảnh nào liên quan đến đối phương. Trên mạng xã hội, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình vào ngày mùng 1 Tết.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình vào ngày mùng 1 Tết năm nay - Ảnh: Internet

Việc lộ hint vào mùng 4 Tết cho thấy có khả năng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn tiếp tục ở bên nhau dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, vì người trong cuộc chưa lên tiếng nên cư dân mạng mới chỉ phỏng đoán, một số thì cho rằng bóng người trong kính có chưa chắc đã là Mai Tài Phến.