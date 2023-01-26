Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay?

Hậu trường 26/01/2023 16:35

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng rất kín tiếng trước công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đã vô tình 'lộ hint' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, cả hai sánh đôi như hình với bóng trong nhiều sự kiện suốt những năm qua. Mặc dù vậy, cặp đôi rất kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 1

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 2
Mỹ Tâm - Mai Tài Phến nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh ‘tươi rói’ vào mùng 4 Tết. Chuyện không có gì để nói nếu cộng đồng mạng tinh mắt không soi ra phó nháy thông qua ảnh phản chiếu trong cửa kính có vẻ ngoài giống với ‘tình tin đồn’ Mai Tài Phến.

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 3Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 4Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 5Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 6

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 7
 Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh ‘tươi rói’ vào mùng 4 Tết - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Mỹ Tâm đang được một người đàn ông có dáng người cao, diện áo sơ mi chụp ảnh. Đáng nói, đây cũng là phong cách quen thuộc của Mai Tài Phến. Đặc biệt, ở phần mái tóc có vẻ khá giống với kiểu tóc của nam diễn viên. Vì vậy, netizen đã để lại nhiều bình luận nghi vấn rằng chính Mai Tài Phến là người đứng sau loạt ảnh sống ảo xịn xò của Mỹ Tâm.

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 8

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 9
Cộng đồng mạng tinh mắt không soi ra 'phó nháy' thông qua ảnh phản chiếu trong cửa kính có vẻ ngoài giống với ‘tình tin đồn’ Mai Tài Phến - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, các netizen tinh mắt soi ra trang cá nhân của Mai Tài Phến chỉ theo dõi 2 tài khoản, đó là dự án phim anh tham gia và Mỹ Tâm. Như vậy, việc gia nhập hội "chỉ follow mình em" của Mai Tài Phến càng củng cố thêm tin đồn tình ái giữa anh với Mỹ Tâm.

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 10

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 11
 Trang cá nhân của Mai Tài Phến chỉ theo dõi 2 tài khoản, đó là dự án phim anh tham gia và Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Vào dịp Tết năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết thì năm nay. Năm nay, cặp đôi không có bất kì chia sẻ hay hình ảnh nào liên quan đến đối phương. Trên mạng xã hội, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình vào ngày mùng 1 Tết.

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 12

Lộ hint Mỹ Tâm 'tươi rói' bên cạnh Mai Tài Phến vào dịp Tết năm nay? - Ảnh 13
Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình vào ngày mùng 1 Tết năm nay - Ảnh: Internet

Việc lộ hint vào mùng 4 Tết cho thấy có khả năng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn tiếp tục ở bên nhau dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, vì người trong cuộc chưa lên tiếng nên cư dân mạng mới chỉ phỏng đoán, một số thì cho rằng bóng người trong kính có chưa chắc đã là Mai Tài Phến.

 

Đang làm từ thiện, Mỹ Tâm bất ngờ nổi giận, hét lớn giữa đám đông nhưng lại được cư dân mạng khen nức nở vì điều này

Đang làm từ thiện, Mỹ Tâm bất ngờ nổi giận, hét lớn giữa đám đông nhưng lại được cư dân mạng khen nức nở vì điều này

Mới đây, một đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc Mỹ Tâm đang đi làm từ thiện thì nổi giận, hét lớn giữa đám đông. Cộng đồng mạng lại khen nức nở khi biết được lý do.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Mai Tài Phến Mỹ Tâm hẹn hò Mai Tài Phến

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang