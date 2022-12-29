Mới đây, trên Tiktok vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Mỹ Tâm xuất hiện trong chuyến từ thiện tại Gia Lâm (Hà Nội). Có thể thấy, giữa thời tiết mưa gió lạnh rét, "họa mi tóc nâu" xuất hiện trong chiếc áo len dày, thân thiện bắt tay và trao quà cho những mảnh đời khó khăn. Được biết, hầu hết người nhận quà hỗ trợ chính là các bà con, trẻ em và cụ già có cuộc sống khó khăn, neo đơn.

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan hàng đầu Vbiz, từ con đường nghệ thuật cho đến cuộc sống giản dị, gần gũi. Cô không chỉ được khán giả yêu mến qua hàng loạt những ca khúc đình đám mà còn qua tấm lòng trong công tác thiện nguyện của cô.

Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip hậu trường đã được các fan ghi lại khiến cho khán giả vốn yêu thương Mỹ Tâm nay lại càng yêu quý cô nàng. Trong một vài khoảnh khắc xuống sân khấu phát quà đã có rất đông khán giả vây quanh dõi theo.

Mỹ Tâm đã lớn tiếng cáu gắt khi không có ai đến hỗ trợ bà cụ xách đồ - Ảnh: Internet

Việc này khiến cho Mỹ Tâm trở nên khó di chuyển cũng như trao quà cho bà con. Trong khi tặng quà cho 1 bà cụ cao tuổi, nữ nghệ sĩ đã lớn tiếng cáu gắt khi không có ai đến hỗ trợ bà cụ xách đồ. Phần quà trao tặng là 1 thùng mỳ tôm khá nặng nên cụ bà không thể khuân vác ra ngoài.

Mỹ Tâm hét lớn giữa đám đông: "Có em nào không, em nào làm ở bên đây... đừng có chụp hình nữa!". Theo đó thay vì giúp đỡ việc trao quà để mọi thứ diễn ra nhanh hơn, một số người lại chụp hình Mỹ Tâm, chính điều này đã khiến cô nàng khó chịu, buộc phải lên tiếng để mọi thứ diễn ra nhanh và an toàn hơn.

Mỹ Tâm hét lớn giữa đám đông kêu mọi người giúp đỡ bà cụ thay vì chụp hình mình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, mặc dù hiếm hoi lớn tiếng nhưng hầu như cư dân mạng không ai trách hay phiền hà về cô. Không những thế, đông đảo khán giả đã lên tiếng khen ngợi về cách xử trí thông minh của Mỹ Tâm, quyết không để bản thân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.