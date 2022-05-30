Giữa muôn vàn tin vui showbiz, Mỹ Tâm cũng bất ngờ báo 'tin vui lớn' sau nhiều năm chờ đợi khiến khán giả háo hức chúc mừng

Mới đây, Mỹ Tâm đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh kèm dòng trạng thái thông báo tin vui về sản phẩm mới ra mắt của mình.

Được biết bài hát ‘Chuyện rằng’ với màn kết hợp giữa Mỹ Tâm và Thịnh Suy sau 2 ngày đăng tải đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Sản phẩm âm nhạc nhanh chóng đạt top 9 trending for music trên Youtube. Dù việc đạt top 9 không phải là thứ hạng quá cao so với những sản phẩm trước đó của Mỹ Tâm nhưng đây cũng được coi là một tin vui đáng chúc mừng tới nữ ca sĩ và toàn thể ekip.

Ngay dưới bài đăng của Mỹ Tâm, nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ cũng như toàn bộ ekip vì tiếp tục đạt được thành tựu đáng mong đợi.

Khán giả vô cùng hào hứng gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Trong hơn 20 năm hoạt động ca hát chuyên nghiệp, với giọng hát tình cảm, giàu nội lực cùng khả năng sáng tác rất tốt, Mỹ Tâm sở hữu gia tài những bản hit mà bất kỳ ca sĩ nào cũng khao khát có được. Dù nhiều năm trước hay hiện tại, các sản phẩm "cộp mác" Mỹ Tâm luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ công chúng.