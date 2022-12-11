Nhiều lần bị đồn đoán 'trên tình bạn dưới tình yêu', Mỹ Tâm cuối cùng đã thừa nhận một câu 'chốt hạ' về mối quan hệ thực sự với Hà Anh Tuấn

Hậu trường 11/12/2022 08:30

Cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng tình cảm giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn trên sân khấu, cùng lời thừa nhận về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Mỹ TâmHà Anh Tuấn đã có khoảng 2 thập kỷ gắn bó với tư cách bạn bè. Cả 2 đều là ca sĩ lừng danh, sở hữu lượng fan khủng trong Vbiz. Dù không chia sẻ nhiều nhưng mỗi khi đối phương có sự kiện quan trọng, Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm luôn góp mặt để thể hiện sự ủng hộ với đối phương. Vì tình bạn gắn bó, thậm chí Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm còn vướng tin đồn hẹn hò.

Nhiều lần bị đồn đoán 'trên tình bạn dưới tình yêu', Mỹ Tâm cuối cùng đã thừa nhận một câu 'chốt hạ' về mối quan hệ thực sự với Hà Anh Tuấn - Ảnh 1

Vì tình bạn gắn bó, Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng tình cảm giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn trên sân khấu của show Tri Âm. Đáng chú ý nhất, trong clip có lẽ là lúc Mỹ Tâm ôm Hà Anh Tuấn và ngại ngùng nói với khán giả rằng: "Hai người bạn". Từ đây fan có thể hiểu rằng đây chính là câu trả lời cho mối quan hệ thực sự giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn.

Nhiều lần bị đồn đoán 'trên tình bạn dưới tình yêu', Mỹ Tâm cuối cùng đã thừa nhận một câu 'chốt hạ' về mối quan hệ thực sự với Hà Anh Tuấn - Ảnh 2
Mỹ Tâm chỉ xem Hà Anh Tuấn là 'hai người bạn' - Ảnh: Internet

Được biết, trong show Tri Âm vừa qua, cả hai đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý, họ không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn rất tình cảm khi biểu diển. Điều này khiến fan càng thích thú và mong cả hai thành đôi. Đỉnh điểm của mối quan hệ là nụ hôn vào má cực dễ thương của "họa mi tóc nâu" dành cho "fan cứng". 

Trước đó khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau như hình với bóng, cặp đôi đã vướng nghi vấn có mối quan hệ trên tình bạn. Song Mỹ Tâm đã bác tin đồn về mối quan hệ này, nữ ca sĩ thẳng thắn chỉ coi giọng ca "Tháng 4 là lời nói dối của em" là đồng nghiệp tốt, song ca ăn ý trên sân khấu. Cụ thể Mỹ Tâm nhiều lần nhấn mạnh: "Không phải người yêu nha!".

Nhiều lần bị đồn đoán 'trên tình bạn dưới tình yêu', Mỹ Tâm cuối cùng đã thừa nhận một câu 'chốt hạ' về mối quan hệ thực sự với Hà Anh Tuấn - Ảnh 3
Mỹ Tâm đã từng nhiều lần phản bác tin đồn về mối quan hệ với 'anh bạn thân' Hà Anh Tuấn - Ảnh: Internet

Mặc dù có nhiều tiếc nuối vì thuyền tình của Hà Anh Tuấn – Mỹ Tâm không cập bến nhưng fan cũng vui khi hai nghệ sĩ tài năng giữ được tình bạn, tình đồng nghiệp đẹp, họ có thể không phải người tình đời thực nhưng là "người tình sân khấu" của nhau.

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Từ khóa:   Mỹ Tâm Hà Anh Tuấn vbiz

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