Nhiều lần bị đồn đoán 'trên tình bạn dưới tình yêu', Mỹ Tâm cuối cùng đã thừa nhận một câu 'chốt hạ' về mối quan hệ thực sự với Hà Anh Tuấn

Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn đã có khoảng 2 thập kỷ gắn bó với tư cách bạn bè. Cả 2 đều là ca sĩ lừng danh, sở hữu lượng fan khủng trong Vbiz. Dù không chia sẻ nhiều nhưng mỗi khi đối phương có sự kiện quan trọng, Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm luôn góp mặt để thể hiện sự ủng hộ với đối phương. Vì tình bạn gắn bó, thậm chí Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm còn vướng tin đồn hẹn hò.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng tình cảm giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn trên sân khấu của show Tri Âm. Đáng chú ý nhất, trong clip có lẽ là lúc Mỹ Tâm ôm Hà Anh Tuấn và ngại ngùng nói với khán giả rằng: "Hai người bạn". Từ đây fan có thể hiểu rằng đây chính là câu trả lời cho mối quan hệ thực sự giữa Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn.

Mỹ Tâm chỉ xem Hà Anh Tuấn là 'hai người bạn' - Ảnh: Internet

Được biết, trong show Tri Âm vừa qua, cả hai đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý, họ không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn rất tình cảm khi biểu diển. Điều này khiến fan càng thích thú và mong cả hai thành đôi. Đỉnh điểm của mối quan hệ là nụ hôn vào má cực dễ thương của "họa mi tóc nâu" dành cho "fan cứng".