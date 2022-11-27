Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả

Hậu trường 27/11/2022 08:19

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có một bài đăng thể hiện sự tiếc thương đối với một 'thiên thần nhỏ' trong một vụ án nổi tiếng thời gian gần đây, nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả.

Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz. Không chỉ có giọng hát hay làm say đắm lòng người mà anh được biết đến là nam ca sĩ có trái tim ấm áp, yêu thương mọi người.

Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả - Ảnh 1
Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có một bài đăng thể hiện sự tiếc thương đối với một 'thiên thần nhỏ' trong một vụ án nổi tiếng thời gian gần đây. Dù không nói ra danh tính nhưng mọi người đều hiểu là ai và nhận được sự đồng cảm từ đông đảo cộng đồng mạng.

Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả - Ảnh 2
Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc dành cho một thiên thần nhỏ - Ảnh: FBNV

 Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả - Ảnh 3

Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả - Ảnh 4
Mọi người đều thấu hiểu và đồng cảm cho tâm trạng của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Hà Anh Tuấn còn được biết đến là nghệ sĩ "nói không với scandal". Dù xuất thân từ gia đình khá giả nhưng Hà Anh Tuấn lại không phô trương, anh chỉ tập trung vào sự nghiệp và ít khi hé lộ đời tư.

Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả - Ảnh 5
Nam ca sĩ còn được biết đến là nghệ sĩ "nói không với scandal" cùng với tấm lòng thiện nguyện cao cả - Ảnh: Internet

Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát sâu lắng, nội lực, Hà Anh Tuấn còn khiến dân tình ngưỡng mộ nhờ tinh thần thiện nguyện. Anh thường xuyên có những hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nam ca sĩ thường xuyên có những chia sẻ sâu sắc về quan điểm  cuộc sống. Những bài đăng và câu chuyện anh chia sẻ trên các phương tiện truyền thông luôn thu hút được sự chú ý của đông đảo netizen bởi tính triết lý và nhân văn anh gửi gắm qua từng con chữ.

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Từ khóa:   hà anh tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn vbiz

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