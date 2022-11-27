Hà Anh Tuấn bày tỏ niềm thương tiếc với một 'thiên thần nhỏ' 'thiên thần đã tha thứ và bay lên trời', nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả

Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz. Không chỉ có giọng hát hay làm say đắm lòng người mà anh được biết đến là nam ca sĩ có trái tim ấm áp, yêu thương mọi người.

Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có một bài đăng thể hiện sự tiếc thương đối với một 'thiên thần nhỏ' trong một vụ án nổi tiếng thời gian gần đây. Dù không nói ra danh tính nhưng mọi người đều hiểu là ai và nhận được sự đồng cảm từ đông đảo cộng đồng mạng.