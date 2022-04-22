Hà Anh Tuấn sở hữu tài sản ‘không phải dạng vừa’ ở tuổi 38: Nhà mặt phố, bố làm to vẫn kín tiếng, âm thầm trao ‘trái tim yêu thương’ cho cộng đồng

Hà Anh Tuấn xuất phát điểm là một công tử thứ thiệt, nhà nằm trên mặt tiền đường lớn ở TP HCM, gia đình đều làm kinh doanh. Đáng chú ý, bố nam ca sĩ giữ chức giám đốc công ty xây dựng, thương mại và du lịch có tiếng, nhờ vậy mà nam ca sĩ “Tháng mấy em nhớ ai?” cũng sở hữu "gen di truyền kinh doanh".

Nhắc đến Hà Anh Tuấn là nhắc đến hình tượng một ca sĩ "sạch bóng" scandal của Việt Nam, là hình mẫu mà nhiều nghệ sĩ trẻ noi theo. Nam nghệ sĩ gốc Bắc luôn nổ lực chỉn chu trong sản phẩm âm nhạc giúp hình ảnh của Hà Anh Tuấn luôn được đồng nghiệp kính nể. Dù không nhận show hay các hoạt động quảng cáo nhiều, song ít ai biết rằng Hà Anh Tuấn là "đại gia ngầm" của Vbiz.

Đến năm 2010, nam ca sĩ cùng vài bạn bè chí cốt cho ra mắt công ty riêng chuyên tổ chức, sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hà Anh Tuấn cũng tập tành đi theo con đường kinh doanh. Vào năm 23 tuổi, anh vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố để phụ điều hành công việc của gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, anh đảm nhận cương vị Tổng giám đốc công ty về giải trí, sản xuất các sự kiện âm nhạc đình đám cho các ngôi sao lớn khi về Việt Nam như Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson,...

Hà Anh Tuấn đảm nhận cương vị Tổng giám đốc công ty về giải trí - Ảnh: Internet

Dù rất ít khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội hay với giới truyền thông, thế nhưng người hâm mộ đều nhận ra Hà Anh Tuấn sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

Dù nhiều lần tự nhận mình giản dị, song sự lịch lãm của anh không hề giản dị chút nào. Giọng ca “Tháng 4 là lời nói dối của em” đã có nhà mặt phố, xe riêng đi lại từ rất lâu. Trang phục của anh đều là hàng hiệu giá trị.

Nam ca sĩ cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài trên những dịch vụ hàng không cao cấp. Thế nên dù khiêm tốn, không khoe của, khán giả vẫn nhận ra cuộc sống giàu có, dư dả của nam ca sĩ.

Hà Anh Tuấn luôn kín tiếng về đời tư - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc tự sắm sửa cho bản thân, Hà Anh Tuấn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước đây khi nghe tin vũ công Hoa Đức Công vật lộn với bệnh suy thận giai đoạn cuối, đích thân Hà Anh Tuấn đã chuyển ngay cho đàn em 55 triệu đồng để động viên, giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó khi nhận được thông tin chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly có nguy cơ phải tạm dừng phát sóng vì thiếu kinh phí duy trì cũng như hoạt động, Hà Anh Tuấn đã quyết định ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng. Hành động của giọng ca Tháng mấy em nhớ anh nhận được vô số lời khen của dân mạng. Đồng thời điều này cũng chứng minh sự dư dả của nam ca sĩ ở độ tuổi U40.

Gần đây, Hà Anh Tuấn tiếp tục nối dài các hoạt động thiện nguyện của mình thông qua dự án “Chồi Việt Nam” - dự án được khởi xướng từ năm 2020 . Đây là dự án cộng đồng nhắm giúp đỡ các bệnh nhi, gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, làng trẻ SOS tại Lâm Đồng,…

Hà Anh Tuấn âm thầm làm thiện nguyện - Ảnh: Internet

Mong rằng, Hà Anh Tuấn luôn giữ sức khỏe thật tốt để cho ra đời nhiều sản phẩm mới đến công chúng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiện nguyện của mình.