Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz. Không chỉ gắn liền với loạt ca khúc "Tháng tư là lời nói dối của em", "Tháng mấy em nhớ anh"..., nam ca sĩ còn được biết đến là nghệ sĩ "sạch scandal". Dù xuất thân từ gia đình khá giả nhưng Hà Anh Tuấn lại không phô trương, anh chỉ tập trung vào sự nghiệp và ít khi hé lộ đời tư.

Mới đây, khi xuất hiện biểu diễn tại một đêm nhạc ở TP. HCM, Hà Anh Tuấn đã mang đến những tiết mục trình diễn đầy hấp dẫn và lôi cuốn của mình và màn kết hợp cùng với cô bạn Hồ Ngọc Hà. Tuy vậy, đó vẫn chưa là tất cả....

Trong lúc đang trình diễn ca khúc Một đêm say trên sân khấu, Hà Anh Tuấn đã hát: Khi đôi môi em còn đỏ mọng/ Em muốn nói...", ngay sau đó nam ca sĩ đã nhanh chóng chỉa micro xuống phía dưới ra hiệu cho fan hát.

Sau khi khán giả đã đồng thanh hô vang ‘Em yêu anh’ thì Hà Anh Tuấn liền đáp lời: "Anh biết!". Dừng lại khoảng chừng là 2s, hình như câu nói này không hề nằm trong lời bài hát mà đây chính là câu trả lời của Hà Anh Tuấn khi được các fan tỏ tình bằng câu nói Em yêu anh trên sân khấu.

Hà Anh Tuấn được fan tỏ tình trên sân khấu - Ảnh: Internet

Đoạn clip ngay khi được các fan chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, ai nấy cũng đều bày tỏ sự thích thú trước sự lém lỉnh nhưng đầy đáng yêu của Hà Anh Tuấn khi giao lưu cùng fan bằng âm nhạc như thế này.

CĐM không ngừng yêu mến Hà Anh Tuấn - Ảnh: Internet

Những hành động ngày càng 'mặn mà' Hà Anh Tuấn khiến fan hâm mộ không thể nào ngừng yêu mến anh được.