Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim'

Hậu trường 25/04/2022 10:34

Tham gia một đêm nhạc, Hà Anh Tuấn được fan tỏ tình và anh đã đáp lại một câu cực ngọt ngào.

Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz. Không chỉ gắn liền với loạt ca khúc "Tháng tư là lời nói dối của em", "Tháng mấy em nhớ anh"..., nam ca sĩ còn được biết đến là nghệ sĩ "sạch scandal". Dù xuất thân từ gia đình khá giả nhưng Hà Anh Tuấn lại không phô trương, anh chỉ tập trung vào sự nghiệp và ít khi hé lộ đời tư.

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim' - Ảnh 1
Hà Anh Tuấn sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz - Ảnh: Internet

 

Mới đây, khi xuất hiện biểu diễn tại một đêm nhạc ở TP. HCM, Hà Anh Tuấn đã mang đến những tiết mục trình diễn đầy hấp dẫn và lôi cuốn của mình và màn kết hợp cùng với cô bạn Hồ Ngọc Hà. Tuy vậy, đó vẫn chưa là tất cả....

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim' - Ảnh 2
Hà Anh Tuấn góp mặt trong đêm diễn của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

 

Trong lúc đang trình diễn ca khúc Một đêm say trên sân khấu, Hà Anh Tuấn đã hát: Khi đôi môi em còn đỏ mọng/ Em muốn nói...", ngay sau đó nam ca sĩ đã nhanh chóng chỉa micro xuống phía dưới ra hiệu cho fan hát.

Sau khi khán giả đã đồng thanh hô vang ‘Em yêu anh’ thì Hà Anh Tuấn liền đáp lời: "Anh biết!". Dừng lại khoảng chừng là 2s, hình như câu nói này không hề nằm trong lời bài hát mà đây chính là câu trả lời của Hà Anh Tuấn khi được các fan tỏ tình bằng câu nói Em yêu anh trên sân khấu.

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim' - Ảnh 3
Hà Anh Tuấn được fan tỏ tình trên sân khấu - Ảnh: Internet

 

Đoạn clip ngay khi được các fan chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, ai nấy cũng đều bày tỏ sự thích thú trước sự lém lỉnh nhưng đầy đáng yêu của Hà Anh Tuấn khi giao lưu cùng fan bằng âm nhạc như thế này.

Fan tỏ tình 'Em yêu anh', Hà Anh Tuấn đáp lại một câu 'cực ngọt' khiến fan hâm mộ không ngừng 'bắn tim' - Ảnh 4
CĐM không ngừng yêu mến Hà Anh Tuấn - Ảnh: Internet

Những hành động ngày càng 'mặn mà' Hà Anh Tuấn khiến fan hâm mộ không thể nào ngừng yêu mến anh được.

 

Từ khóa:   hà anh tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn vbiz

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?