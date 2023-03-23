NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc'

Hậu trường 23/03/2023 19:29

Những phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành đã trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, đa phần mọi người đều cho rằng việc nghệ sĩ kể khổ với khán giả là không nên, nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm và NSƯT Thành Lộc.

Trong một sự kiện vào hôm 21/3, Trấn Thành đã chia sẻ về suy nghĩ của bản thân về những ồn ào "bao rạp" cùng như quan điểm về sự nổi tiếng. Theo đó, nam diễn viên Bố Già nức nở nhắc về góc khuất phía sau sân khấu. "Thật sự đời nghệ sĩ nó khó 'nuốt' hơn mọi người nghĩ nhiều, nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì mời lên đây để nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ', nếm đi và biết đó là cái gì" - anh nói.

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' - Ảnh 1
Phát ngôn về 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Những phát ngôn này sau đó trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Mặc dù buổi họp báo ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng đã qua thế nhưng dư âm của nó vẫn còn. Trước phát phát ngôn của Trấn Thành, người hâm mộ đã tìm kiếm lại những câu trả lời của các nghệ sĩ lớn trước đó về vấn đề hào quang rực rỡ. Theo đó, đa phần mọi người đều cho rằng việc nghệ sĩ kể khổ với khán giả là không nên, nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm và NSƯT Thành Lộc.

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' - Ảnh 2
Mỹ Tâm cho rằng chấp nhận lời phán xét của công chúng và điều chỉnh cho phù hợp - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, Mỹ Tâm từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình rằng: "Tôi không hoàn hảo và cũng còn đó những khuyết điểm. Tôi ý thức được sự nổi tiếng của bản thân và chấp nhận những thứ đi kèm. Chấp nhận sự phán xét của công chúng, chấp nhận việc mình không thể lê la hàng quán. Ta phải tự biết cách điều chỉnh sao cho phù hợp chứ đâu thể nói 'giá như'. Tâm không có 'giá như' vì là 'người nổi tiếng khổ ghê'. Không có, sướng thấy mồ".

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' - Ảnh 3
NSƯT Thành Lộc cũng lên tiếng 'chấp nhận đã xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi đó NSƯT Thành Lộc cũng lên tiếng: "Việc gì phải kể cho khán giả mình hy sinh quá lớn như vậy? Tôi còn nhớ có một cô diễn viên có kể rằng cô ấy phải đội một đầu tóc giả trong suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đó sao gọi là sự hy sinh? Nhiều người cứ nói cái đó là sự hy sinh lớn lao. Đóng phim mà ăn một cái tát cũng gọi là một sự hy sinh? Tôi nói mọi người nên bớt đi.

Bởi vì đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, làm có tiền mà, anh đâu có làm không công? Ký hợp đồng mấy trăm triệu chứ bộ? Hy sinh là chuyện bắt buộc, và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi".

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