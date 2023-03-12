Hari Won quyết định sang Hàn làm một việc được Trấn Thành lên tiếng 'dư sức' ủng hộ?

Mới đây, trên trang cá nhân Hari Won chia sẻ sang Hàn làm một việc được Trấn Thành lên tiếng 'dư sức' ủng hộ.

Mới đây, Hari Won chia sẻ niềm vui làm việc thiện, giúp đỡ các em nhỏ tại Hàn Quốc. Theo lời bà xã Trấn Thành, đây là năm thứ 4 cô hỗ trợ cho các em học sinh có gia đình đa văn hóa của ngôi trường ở xứ sở kim chi này. Lý do là vì nữ ca sĩ muốn trả ơn những người từng giúp đỡ cô lúc nhỏ. Hari Won chia sẻ niềm vui làm việc thiện, giúp đỡ các em nhỏ tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet Được biết trước đây Hari Won từng theo học ngôi trường này và nhận được sự giúp đỡ của các cô chú Hàn Quốc. Giờ đã thành công, cô quay trở lại để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình, cũng coi như trả ơn các ân nhân trước kia.

Dưới bài đăng, nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi hành động ý nghĩa của Hari Won. Đặc biệt, Trấn Thành cũng dành cho bà xã lời động viên: “Xuất sắc! Bravo!” Với sự động viên của chồng, Hari Won tranh thủ “mè nheo”: “Lần này em qua Hàn Quốc cày tiền tiếp! Có gì anh ủng hộ tinh thần em nha”. Nam MC rất nhanh chóng đáp lại: “Tưởng ủng hộ tiền thì hơi mệt chứ ủng hộ tinh thần thì anh dư!”

Thấy chồng nhắc đến chuyện tiền bạc, Hari Won tiếp tục “gạ”: “Em thích cả 2 thì sao?”. Tuy nhiên, Trấn Thành đã lập tức sử dụng sự hoạt ngôn và hài hước để trêu chọc bà xã: “Được! Vậy thì không chỉ riêng anh, mà cả 2 ta hãy cùng ủng hộ tinh thần cho nhau”. Hari Won và ông xã Trấn Thành - Ảnh: Internet Hari Won là một trong số ít những ca sĩ người Hàn phát triển sự nghiệp và thành công trong showbiz Việt. Đặc biệt, cuộc hôn nhân với MC Trấn Thành đã giúp cô được đông đảo khán giả biết đến và quan tâm. Dù là người nước ngoài đến Việt Nam lập nghiệp nhưng Hari Won cũng có một xuất phát điểm rất thấp, hoàn cảnh gia đình nghèo khó chứ không hề khá giả. Được biết bố cô là người Việt, mẹ là người Hàn, cuộc hôn nhân của 2 người không nhận được sự ủng hộ từ phía nhà ngoại. Dù là người nước ngoài đến Việt Nam lập nghiệp nhưng Hari Won cũng có hoàn cảnh gia đình nghèo khó chứ không hề khá giả - Ảnh: Internet Hari Won đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó về vật chất. Vượt qua nghịch cảnh, Hari Won hiện tại đã gây dựng được sự nghiệp, có một gia đình hạnh phúc, sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.

Bắt chộp khoảnh khắc Trấn Thành - Hari Won chung khung hình với nam thần nổi tiếng xứ Hàn hiện nay Mới đây, mạng xã hội gây sốt với khoảnh khắc đoàn phim của Trấn Thành hội ngộ cùng nam tài tử nổi tiếng xứ Hàn và ekip phim của anh.

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