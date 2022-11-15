Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau

Hậu trường 15/11/2022 08:30

Những ngày qua rầm rộ tin đồn hôn nhân rạn nứt, ly hôn giữa Trấn Thành và Hari Won. Không những thế, mới đây, Hari Won lại tiếp tục có động thái ẩn ý chứng minh tin đồn trên là thật.

Những ngày qua rầm rộ tin đồn hôn nhân rạn nứt, ly hôn giữa Trấn ThànhHari Won. Không những thế, mới đây, Hari Won tiếp tục có bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân nói về sự cô đơn khiến dân tình xôn xao.

Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 1

Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 2
Hari Won than thở cô đơn giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là lời bài hát trong một sản phẩm âm nhạc của bà xã Tấn Thành mới ra mắt. Điều này đã khiến dân tình "dậy sóng", cho rằng nữ ca sĩ đang dùng chuyện đời tư của bản thân để PR cho sản phẩm, thu hút sự chú ý của netizen.

Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 3
Thực tế đây chỉ là lời bài hát trong sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của Hari Won - Ảnh: Internet

Trước đó, Hari Won tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới, đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Trấn Thành khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Chia sẻ với truyền thông và đồng nghiệp về sự vắng mặt của ông xã, Hari Won cho biết: "Tôi là Hari Won, anh ấy là Trấn Thành. Tôi muốn ra sản phẩm và được mọi người đón nhận. Tôi thích độc lập, được mọi người gọi tên mình. Ai cũng có công việc, nếu Trấn Thành trùng lịch hay phải đi chỗ khác thì tôi cũng thấy bình thường, không thể ép buộc".

Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 4
Dù không có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm mới của bà xã nhưng Trấn Thành vẫn gửi lời chức mừng - Ảnh: Internet

Tuy Trấn Thành không thể có mặt tại sự kiện ra mắt MV mới của Hari Won nhưng anh vẫn gửi lời chúc mừng tới bà xã. Đây là động thái "đập tan" tin đồn tình cảm rạn nứt từ phía vợ chồng Trấn Thành – Hari Won.

Cuối tháng 7/2022, nghi vấn Trấn Thành – Hari Won "hết hạn hợp đồng hôn nhân" và sắp thông báo chuyện ly hôn gây xôn xao dư luận. Tin đồn xuất phát từ việc cặp đôi không cập nhật hình ảnh bên nhau như trước. Bên cạnh đó, Hari Won thường xuyên than thở chuyện cô đơn, tủi thân khi chỉ có một mình.

Hari Won lại có động thái 'chứng minh' hôn nhân rạn nứt, netizen thả 'phẫn nộ' cực gắt khi biết sự thật đằng sau - Ảnh 5
Trấn Thành từng lên tiếng đập tan tin đồn 'hết hợp đồng hôn nhân' - Ảnh: Internet

Trước nhiều đồn đoán, Trấn Thành chia sẻ: "Mấy ngày nay, tôi nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng tôi lắm rồi! Định im rồi nhưng nói mãi nên tôi nói một lần luôn. Mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà Heo (Hari Won - PV) có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ.

Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối, không chụp hình chung với vợ để đăng lên thì nói chúng tôi hết hợp đồng hôn nhân. Mấy anh chị thử bới tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ giúp tôi: Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký tới 5-6 năm, dài vậy? Thấy ghét, tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nhé! Thấy không nói cái làm tới, đồn suốt!".

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'?

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'?

Trên trang cá nhân, Trấn Thành khoe tin nhắn với bà xã Hari Won, bàn về chuyện anh bế bổng dàn mỹ nhân Việt trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tối qua.

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