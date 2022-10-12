Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'?

Theo đó, trên mỗi bàn, ê-kíp của cặp sao đặt sẵn tấm bảng với nội dung: "Ai bị xô xuống hồ bơi sẽ nhận ngay 500.000 đồng thu trực tiếp từ thủ phạm". Tuy nhiên, khách mời không để tâm đến quy định này và vẫn liên tục xô nhau xuống hồ bơi. Và Trấn Thành là một trong những thành viên tham gia tiệc nhiệt tình nhất.

Đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi diễn ra vào 18h ngày 10/10. Sau tiệc cưới chính thức, Anh Tú - Diệu Nhi và bạn bè thân thiết tham gia tiệc "quẩy" xuyên đêm.

Anh thậm chí còn bế khách mời nữ ném xuống hồ bơi trong lúc vui đùa với lý do: "Chiến thần hồ bơi. Cái nghiệp khiêng vác. Anh xin lỗi Sam nhưng không ai được phép khô khi anh đã ướt!". Sao nam cũng chia sẻ loat hình ảnh nhảy nhót, reo hò trong bữa tiệc khiến công chúng bật cười.

Trấn Thành bế hẳn sao nữ thảy xuống hồ - Ảnh: Internet

Cũng chính vì sự nhiệt tình của mình mà MC quốc dân đã bị vợ cảnh cáo nhẹ nhàng. Cụ thể, vào chiều ngày 11/10, trên trang cá nhân, Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý. Nam danh hài khoe tin nhắn với bà xã Hari Won, bàn về chuyện anh bế bổng dàn mỹ nhân Việt trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tối qua.

Trấn Thành khoe bị vợ cảnh cáo 'nhẹ' vì 'chiến tích' tối qua - Ảnh: FBNV

Nội dung tin nhắn đầy mùi ghen tuông, cảnh cáo của Hari Won khiến dân mạng "cười bò". Bài viết lập tức thu hút được sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Nhiều bạn bè thân thiết đã để lại bình luận được cho là "thêm dầu vào lửa".

Nhiều bạn bè thân thiết còn châm thêm dầu vào lửa - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Trấn Thành cũng ngầm phủ nhận tin đồn rạn nứt mối quan hệ với Hari Won trong thời gian gần đây.

Đoạn tin nhắn trên cũng phần nào đập tan tin đồn rạn nứt của Trấn Thành - Hari Won - Ảnh: Internet

Vì không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và ít tương tác trên trang cá nhân, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vướng tin đồn ly hôn, mặc dù trước đó cả hai đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận.