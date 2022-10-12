Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'?

Hậu trường 12/10/2022 09:05

Trên trang cá nhân, Trấn Thành khoe tin nhắn với bà xã Hari Won, bàn về chuyện anh bế bổng dàn mỹ nhân Việt trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tối qua.

Đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi diễn ra vào 18h ngày 10/10. Sau tiệc cưới chính thức, Anh Tú - Diệu Nhi và bạn bè thân thiết tham gia tiệc "quẩy" xuyên đêm.

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 1
Sau tiệc cưới của Anh Tú - Diệu Nhi, dàn khách mời quẩy nguyên đêm - Ảnh: Internet

Theo đó, trên mỗi bàn, ê-kíp của cặp sao đặt sẵn tấm bảng với nội dung: "Ai bị xô xuống hồ bơi sẽ nhận ngay 500.000 đồng thu trực tiếp từ thủ phạm". Tuy nhiên, khách mời không để tâm đến quy định này và vẫn liên tục xô nhau xuống hồ bơi. Và Trấn Thành là một trong những thành viên tham gia tiệc nhiệt tình nhất.

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 2
Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 3

Trấn Thành tham gia nhiệt tình nhất trong phi vụ đẩy khách mời xuống hồ bơi -  Ảnh: Internet

Anh thậm chí còn bế khách mời nữ ném xuống hồ bơi trong lúc vui đùa với lý do: "Chiến thần hồ bơi. Cái nghiệp khiêng vác. Anh xin lỗi Sam nhưng không ai được phép khô khi anh đã ướt!". Sao nam cũng chia sẻ loat hình ảnh nhảy nhót, reo hò trong bữa tiệc khiến công chúng bật cười.

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 4
Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 5 
Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 6

Trấn Thành bế hẳn sao nữ thảy xuống hồ -  Ảnh: Internet

Cũng chính vì sự nhiệt tình của mình mà MC quốc dân đã bị vợ cảnh cáo nhẹ nhàng. Cụ thể, vào chiều ngày 11/10, trên trang cá nhân, Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý. Nam danh hài khoe tin nhắn với bà xã Hari Won, bàn về chuyện anh bế bổng dàn mỹ nhân Việt trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú tối qua.

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 7
Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 8

 Trấn Thành khoe bị vợ cảnh cáo 'nhẹ' vì 'chiến tích' tối qua - Ảnh: FBNV

Nội dung tin nhắn đầy mùi ghen tuông, cảnh cáo của Hari Won khiến dân mạng "cười bò". Bài viết lập tức thu hút được sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ. Nhiều bạn bè thân thiết đã để lại bình luận được cho là "thêm dầu vào lửa".

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 9
Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 10

Nhiều bạn bè thân thiết còn châm thêm dầu vào lửa - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Trấn Thành cũng ngầm phủ nhận tin đồn rạn nứt mối quan hệ với Hari Won trong thời gian gần đây.

Lúc bế sao nữ quăng xuống hồ hết mình, lúc về Trấn Thành 'hết hồn' bị vợ Hari Won bật chế độ 'cảnh cáo nhẹ nhàng'? - Ảnh 11
Đoạn tin nhắn trên cũng phần nào đập tan tin đồn rạn nứt của Trấn Thành - Hari Won - Ảnh: Internet

Vì không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và ít tương tác trên trang cá nhân, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vướng tin đồn ly hôn, mặc dù trước đó cả hai đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận.

Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi vbiz

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh