Bà xã Trấn Thành bất ngờ thông báo tình trạng sức khỏe xấu liên quan đến sống lưng khiến fan hâm mộ lo lắng

Trước đó, tối 30/5, trên story Facebook, giọng ca Hương Đêm Bay Xa đã bày tỏ sự buồn bã vì bị trật lưng khi đi chơi cầu lông với hội bạn thân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải hình ảnh đang điều trị bằng phương pháp châm cứu tại một phòng khám y học cổ truyền Hàn Quốc.

Nhìn hình ảnh lưng đầy kim châm cứu của Hari Won, khán giả không khỏi lo lắng, liên tục để lại bình luận hỏi thăm nữ ca sĩ.

-Sau nhớ cẩn thận nha chị, thương chị quá.

-Mau khỏi nha Hari. Mong chị nhanh khỏi, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

-Chị đã đỡ nhiều chưa ạ. Thương chị đẹp của em lắm lắm.

Không chỉ Hari Won mà hội bạn thân của cô nàng cũng đồng loạt gặp sự cố sức khỏe vì trận cầu lông hôm 30/5. Lương Nghiêm Huy - bạn thân Trấn Thành liệt kê trên trang cá nhân.

"Tui: gãy cây vợt mới mua (Trấn Xìn làm)

Trấn Xìn: thúi nguyên cặp móng cái (bị tui đạp)

Song Luân: lật sơ mi cổ chân (Quốc Khánh hại)

Quốc Khánh: bầm tím một bên tay (Quỳnh Lý đập vợt trúng)

Hari Won: trượt cái đốt sóng lưng (chỉ vì ôm Trương Quỳnh Anh nhảy nhảy ăn mừng khi thắng đứa em chồng mới tập đánh Uyển Ân)

Anh Đức: đau hai bên mạn sườn (không ai làm gì, tự yếu tự đau)".

Hội bạn cầu lông của Trấn Thành - Ảnh: Internet

Được biết, Trấn Thành - Hari Won kết hôn từ cuối năm 2016. Cùng với sức hút tên tuổi của cả hai và tình cảm hai người dành cho nhau, họ nhanh chóng trở thành cặp sao đắt show của làng giải trí Việt.

Trấn Thành và Hari Won không ít lần khiến người hâm mộ ghen tị bởi tình cảm họ dành cho nhau - Ảnh: Internet

Trấn Thành và Hari Won không ít lần khiến người hâm mộ ghen tị bởi tình cảm họ dành cho nhau. Hai người về chung một nhà được 6 năm nhưng vẫn rất hạnh phúc như vợ chồng son, không ngần ngại ôm, hôn, thể hiện tình cảm nơi đông người hay trên sóng truyền hình.