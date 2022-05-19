Nhan sắc "thăng hạng" của Hari Won sau khi kết hôn với Trấn Thành: Còn đâu cô ca sĩ Hàn Quốc mũm mĩm ngày nào!

Sau 6 năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won được dân tình khen ngợi bởi sự xinh đẹp và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sự thay đổi diện mạo, cách trang điểm cùng phong cách ăn mặc, giọng ca Hương Đêm Bay Xa đang trở thành tâm điểm và khiến dân tình trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

Hari Won được biết đến là một trong những nữ mc, ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng của showbiz Việt. Năm 2016, Hari Won kết hôn cùng với mc Trấn Thành, cả hai nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ công chúng. Với độ tuổi 37 (1985), Hari Won khiến khán giả trầm trồ trước vẻ đẹp ngày càng trẻ trung, sự thay đổi trong diện mạo và phong cách ăn mặc mỗi khi xuất hiện. Trước khi kết hôn, Hari Won chuộng phong cách thể thao, năng động và tươi trẻ - Ảnh: Internet Khi bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Việt Nam, Hari Won được biết đến với phong cách trẻ trung, nhí nhảnh. Đồng hành trong các sự kiện của Hari Won là những chiếc áo thun nữ tính cách điệu, quần jeans ôm sát hoặc quần short năng động. Nhưng kể từ sau chuyện tình với rapper Tiến Đạt tan vỡ, Hari Won đã thay đổi phong cách, thử sức và “bung xõa” với những thiết kế táo bạo hơn.

Mỹ nhân xứ Kim Chi cũng từng tự nhận mình đang quá béo và thực tế cô nàng đã tìm đủ mọi cách để giảm cân, từ điều chỉnh chế độ ăn uống cho tới luyện tập thể dục. Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú, trầm trồ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin, rạng rỡ. Hậu giảm cân, cô nàng khiến dân tình đứng ngồi không yên mỗi lần xuất hiện - Ảnh: Internet Đi show hay ở nhà, Hari Won đều chọn những trang phục khoe khép làn da, vóc dáng cực đỉnh của mình - Ảnh: Internet Gần đây, Hari Won liên tục thay đổi các màu tóc mới, các phong cách trang điểm khác nhau. Điều này đã khiến cho giọng ca “Anh cứ đi đi” trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều. Vốn gắn liền với hình tượng dịu dàng, Hari Won đã mạnh dạn từ bỏ màu tóc nâu thường thấy, sự lột xác táo bạo này của cô đã nhận được nhiều lời ngợi khen có cánh từ phía người hâm mộ.

Từ tóc bạch kim ánh vàng... Đến tóc tím sành điệu.... Hay màu hồng hot trend đều được bà xã Trấn Thành 'cân' gọn, đủ chặt chém bất kỳ sao nữ genZ nào - Ảnh: FBNV Có thể thấy rằng, kể từ sau khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won đã thay đổi rất nhiều, ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Ngoài ra, sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng có nhiều bước tiến rõ rệt. Hiện tại cuộc sống cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz Việt này luôn được khán giả quan tâm và theo dõi. Cả hai vẫn đang rất hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, thân mật trên các nền tảng xã hội của mình.

Hari Won 'nhõng nhẽo' với chồng để bù đắp sự thiếu hụt thuở còn bé Vì khi còn bé, lúc nào cũng phải gồng mình để bảo bọc các em, Hari Won chưa từng có phút giây nào được làm nũng với chính người thân của mình.

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