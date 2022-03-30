Hari Won 'nhõng nhẽo' với chồng để bù đắp sự thiếu hụt thuở còn bé

Hậu trường 30/03/2022 20:13

Vì khi còn bé, lúc nào cũng phải gồng mình để bảo bọc các em, Hari Won chưa từng có phút giây nào được làm nũng với chính người thân của mình.

Xuất hiện trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục, Hari Won đã có những chia sẻ sâu lắng về vai trò người con cả trong một gia đình đông con. Cô cho biết, tuy là chị hai những cô chưa từng thích vai trò này chút nào, nếu được lựa chọn lại thì cô sẽ chọn là em út chứ không làm chị hai.

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Hari Won không muốn trở thành chị hai - Ảnh: Chụp màn hình

"Trong nhà tôi, tôi là chị lớn và có các em. Chính vì thế nên từ nhỏ tôi đã cảm giác mình không hề được làm trẻ con. Tôi luôn phải chịu áp lực đóng vai người lớn trong nhà.

Cha mẹ tôi luôn dặn dò tôi rằng, khi nào không có cha mẹ thì tôi phải đóng vai mẹ, chăm nom các em. Từ 9, 10 tuổi tôi đã phải nghe câu nói đó liên tục." - Hari Won chia sẻ.

Cũng bởi vì lúc nào cũng phải ra dáng một người lớn để bảo bọc các em, Hari Won chưa từng được nhõng nhẽo hay làm nũng với cha mẹ mình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô lại có sở thích là làm nũng với chính chồng mình - MC Trấn Thành và cả những người xung quanh nhưng bạn bè hay quản lý, duy chỉ có đối với gia đình là cô không thể làm việc này được.

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Hari Won rất thích nhõng nhẽo với ông xã - Ảnh: Internet

"Các em trong nhà tôi đều được nhõng nhẽo, làm nũng cha mẹ nhưng tôi thì không. Tới bây giờ, khi đã lớn, tôi lại nhõng nhẽo với chồng rất nhiều. Tôi nhõng nhẽo cả với những người xung quanh như bạn bè, quản lý… Nhưng riêng gia đình tôi thì tôi không dám nhõng nhẽo." - Hari Won cho hay.

Nữ ca sĩ kể thêm, cũng bởi vì chưa từng nhõng nhẽo với người thân gia đình nên cha mẹ của cô cũng không hề biết tới khía cạnh này của cô. Hari Won cho hay, nhiều khi cô vô cùng tủi thân vì khi còn bé phải làm người lớn, còn khi lớn lên rồi cũng chẳng thể nhõng nhẽo với cha mẹ như một đứa trẻ được nữa. Tuy vậy, vì Hari Won luôn nhõng nhẽo bên chồng và bạn bè nên nhiều người khi gặp cô lại nghĩ cô hơi lố bịch.

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Hari Won luôn phải sống thật trách nhiệm với gia đình ngay từ khi còn nhỏ - Ảnh: Internet

Không những vậy, Hari Won còn chia sẻ về việc bản thân luôn phải sống thật trách nhiệm với gia đình khi còn nhỏ. Khi được cho một thứ gì dù rất nhỏ như cái bánh thì cô cũng không thể ăn một mình mà phải đem về chia cho các em.

"Tôi cầm chiếc bánh về nhà, thấy gia đình có 6 người là phải chia ra đủ 6 phần để mỗi người đều có miếng ăn. Từ nhỏ tôi đã phải sống như vậy nên tôi cảm thấy hơi thiệt thòi cho những người phải làm con trưởng trong nhà như tôi." - Hari Won bộc bạch.

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