Trong thời điểm, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng lên mỗi ngày, người hâm mộ lo lắng nữ ca sĩ cũng đã nhiễm bệnh. Nhiều người, trong đó có cả những đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Lê Giang, nam diễn viên Song Luân... đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên bà xã Trấn Thành .

Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã đã nhiễm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ở phần bình luận, Hari Won tiết lộ, người nhiễm COVID-19 không phải là cô mà là ông xã - Trấn Thành. Theo tiết lộ của giọng ca Hương Đêm Bay Xa, nam MC đình đám làng giải trí Việt đã dương tính với COVID-19, còn về phần mình, đã 3 ngày test nhanh Hari Won vẫn thu về kết quả âm tính. Nữ ca sĩ cũng không quên đính kèm hình ảnh que test 1 vạch của bản thân để fan hâm mộ không lo lắng.

Mặc dù liên tục test nhanh ra 1 vạch, nhưng nhiều người vẫn lo lắng và khuyên Hari Won nên đi kiểm tra PCR để có được kết quả chính xác nhất. Vì hiện tại cô đang "tiếp xúc gần", ở chung nhà với F0.