Tối muộn, Hari Won 'lạnh người' thông báo '2 VẠCH', CĐM sốt sắng hỏi thăm mới vỡ lẽ Trấn Thành mắc COVID-19: Hé lộ hình ảnh đầu tiên sau khi nhiễm bệnh

Hậu trường 17/03/2022 22:50

Tối ngày 17/3, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ thông báo đầy ẩn ý "2 vạch" khiến nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ lo lắng.

Tối ngày 17/3, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ có bài đăng chỉ vỏn vẹn 2 chữ "2 VẠCH" khiến CĐM không khỏi bồn chồn, lo lắng.

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Bài đăng của Hari Won - Ảnh chụp màn hình

Trong thời điểm, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng lên mỗi ngày, người hâm mộ lo lắng nữ ca sĩ cũng đã nhiễm bệnh. Nhiều người, trong đó có cả những đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Lê Giang, nam diễn viên Song Luân... đã để lại bình luận hỏi thăm, động viên bà xã Trấn Thành.

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Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã đã nhiễm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ở phần bình luận, Hari Won tiết lộ, người nhiễm COVID-19 không phải là cô mà là ông xã - Trấn Thành. Theo tiết lộ của giọng ca Hương Đêm Bay Xa, nam MC đình đám làng giải trí Việt đã dương tính với COVID-19, còn về phần mình, đã 3 ngày test nhanh Hari Won vẫn thu về kết quả âm tính. Nữ ca sĩ cũng không quên đính kèm hình ảnh que test 1 vạch của bản thân để fan hâm mộ không lo lắng.

Mặc dù liên tục test nhanh ra 1 vạch, nhưng nhiều người vẫn lo lắng và khuyên Hari Won nên đi kiểm tra PCR để có được kết quả chính xác nhất. Vì hiện tại cô đang "tiếp xúc gần", ở chung nhà với F0.

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Trấn Thành bắt đầu sốt nhẹ - Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, Hari Won cũng đăng kèm đoạn video ghi lại hình ảnh Trấn Thành sau khi phát hiện nhiễm COVID-19. Trong clip hơn 5 phút, nam MC nằm dài ở ghế trong phòng khách, mang khẩu trang kín. Hiện đã bắt đầu hắt xì, ho nhẹ và có biểu hiện nóng sốt.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Trấn Thành nhiễm COVID-19

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