Hari Won bị nữ đại gia Đại Nam mỉa mai 'cây độc không trái, gái độc không con', Trấn Thành có ngay động thái 'LẠ' trên MXH khiến dư luận thắc mắc

Hậu trường 18/02/2022 16:10

Giữa lúc dư luận lên tiếng "bảo vệ" Hari Won, nhiều netizen cũng vô cùng tò mò động thái của Trấn Thành.

Những ngày qua CĐM "rần rần" bàn tán xôn xao ồn ào xoay quanh drama giữa CEO Đại Nam và Trấn Thành.

Mọi sự được khơi nguồn từ việc WebDrama "Hẻm Cụt" của nam MC có nhiều chi tiết đậm tính cà khịa bà Phương Hằng. Thông qua loạt chi tiết như số tiền 120 tỷ, vài động tác nhảy múa trong phim khiến dư luận nghĩ ngay đến hình tượng bà chủ Đại Nam.

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Web Drama Hẻm Cụt đang được dư luận quan tâm - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, trên sóng livestream, nữ đại gia vô cùng bức xúc và cho rằng Trấn Thành "xúc phạm" mình. Cũng trong 1 buổi phát trực tiếp gần đây, nữ đại gia lớn tiếng tuyên bố sẽ đến tận nhà "táng" vào mặt Trấn Thành. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đòi đến tận nhà để “xử” nam MC, nữ doanh nhân tiếp tục có phát ngôn động chạm đến việc Hari Won chưa có con. 

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Phát ngôn của nữ đại gia khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Internet

Phát ngôn lần này của Bà chủ Đại Nam khiến dư luận không thể đồng tình. Nhiều người cho rằng bà Phương Hằng không nên buông lời lẽ như vậy với 1 người phụ nữ. Chuyện con cái lại là chuyện nhạy cảm và nhiều lần khiến giọng ca Anh Cứ Đi Đi bật khóc trên truyền hình.

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Trấn Thành nhiều lần công khai bảo vệ bà xã khi nhắc đến chuyện con cái - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận lên tiếng "bảo vệ" Hari Won, nhiều netizen cũng vô cùng tò mò động thái của Trấn Thành. Khác với những lần bênh vực bà xã cực gắt thì giờ đây, "anh Xìn" lại khá im ắng, không đề cập đến ồn ào với CEO Đại Nam. Thay vào đó, nam MC chỉ chia sẻ trích đoạn anh tâm đắc trong phim “Hẻm cụt”, ngoài ra không có thêm bất kỳ động thái nào.

Hari Won bị nữ đại gia Đại Nam mỉa mai 'cây độc không trái, gái độc không con', Trấn Thành có ngay động thái 'LẠ' trên MXH khiến dư luận thắc mắc - Ảnh 4
Bài đăng gần đây nhất của nam MC không đả động đến ồn ào với nữ CEO - Ảnh chụp màn hình

Hiện, vụ ồn ào giữa nam MC Trấn Thành và bà chủ Đại Nam vẫn đang khiến dư luận quan tâm và bình luận nhiều chiều.

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Từ khóa:   Trấn Thành bà Phương Hằng Hari Won

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