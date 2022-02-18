Mọi sự được khơi nguồn từ việc WebDrama "Hẻm Cụt" của nam MC có nhiều chi tiết đậm tính cà khịa bà Phương Hằng . Thông qua loạt chi tiết như số tiền 120 tỷ, vài động tác nhảy múa trong phim khiến dư luận nghĩ ngay đến hình tượng bà chủ Đại Nam.

Web Drama Hẻm Cụt đang được dư luận quan tâm - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, trên sóng livestream, nữ đại gia vô cùng bức xúc và cho rằng Trấn Thành "xúc phạm" mình. Cũng trong 1 buổi phát trực tiếp gần đây, nữ đại gia lớn tiếng tuyên bố sẽ đến tận nhà "táng" vào mặt Trấn Thành. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đòi đến tận nhà để “xử” nam MC, nữ doanh nhân tiếp tục có phát ngôn động chạm đến việc Hari Won chưa có con.

Phát ngôn của nữ đại gia khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Internet

Phát ngôn lần này của Bà chủ Đại Nam khiến dư luận không thể đồng tình. Nhiều người cho rằng bà Phương Hằng không nên buông lời lẽ như vậy với 1 người phụ nữ. Chuyện con cái lại là chuyện nhạy cảm và nhiều lần khiến giọng ca Anh Cứ Đi Đi bật khóc trên truyền hình.