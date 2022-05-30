Nhiều Sao Việt từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh đập hội đồng: Đức Phúc ngậm ngùi 'cắn răng' chịu đựng, Hari Won bị trầm cảm nặng

Hậu trường 30/05/2022 15:34

Để đạt được thành công như ngày hôm nay, nhiều sao Việt đã trải qua tuổi thơ gian khó, đầy ám ảnh bởi 'bóng ma' bạo lực học đường.

Có lẽ đối với khán giả Việt, những cái tên như Đức Phúc, Hari Won,... đã không còn quá xa lạ. Dù là người nổi tiếng với ánh hào quang lộng lẫy, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, nhưng ít ai ngờ rằng tất cả họ đều trải qua tuổi thơ đáng quên, thậm chí bị ám ảnh khi là nạn nhân của nạn bạo lực học đường.

Đức Phúc

Trong một chia sẻ cách đây khá lâu, ca sĩ Đức Phúc từng trải lòng tâm sự rằng bản thân từng là một cậu bé nhút nhát, có lẽ thế nên anh thường xuyên trở thành tâm điểm để nhiều bạn bè thỏa sức chọc ghẹo. Nói về quá khứ không mấy vui vẻ, giọng ca Hơn Cả Yêu gọi đây là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương trầm trọng: "Tôi bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại".

Nhiều Sao Việt từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh đập hội đồng: Đức Phúc ngậm ngùi 'cắn răng' chịu đựng, Hari Won bị trầm cảm nặng - Ảnh 1
Nỗi ám ảnh dai dẳng ấy dày vò Đức Phúc trong suốt khoảng thời gian đến trường. - Ảnh: Internet

Dường như nỗi ám ảnh dai dẳng ấy cứ dày vò Đức Phúc trong suốt khoảng thời gian anh đến trường. Anh còn kể khi chứng kiến bạn học nữ bị đánh cũng không dám bênh vực, chỉ biết đi báo lại với bảo vệ và giấu nhẹm danh tính để không phải bị trả thù.

Ngọc Thanh Tâm

Là một sao Việt nổi tiếng với biệt danh "rich kid", Ngọc Thanh Tâm may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, tuy nhiên cô nàng cũng từng thú nhận mình là nạn nhân của bạo lực học đường trong một ngôi trường quốc tế.

Nhiều Sao Việt từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh đập hội đồng: Đức Phúc ngậm ngùi 'cắn răng' chịu đựng, Hari Won bị trầm cảm nặng - Ảnh 2
Ngọc Thanh Tâm từng trải lòng trên trang cá nhân về quá khứ bị bạo lực học đường. - Ảnh: Internet

Ngọc Thanh Tâm trải lòng trên trang cá nhân của mình về quá khứ bị bạo lực học đường: "Chuyện học sinh ăn hiếp nhau ngay cả khi mình học ở đó mình cũng trực tiếp là một nạn nhân. Có một bạn người Pháp đến kéo quần thể dục mình xuống mà mình cũng như em đó, là một học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng. Anh trai mình học cùng trường lên định xử lý nhưng thầy cô giáo can và sau đó giải quyết một cách đầy trách nhiệm. Đến hôm nay mình vẫn có niềm tin vào khả năng xử lý của thầy cô".

Hari Won

Hari Won cũng từng là nạn nhận của nạn bạo lực học đường, trải qua quá khứ đầy cay đắng vì bị bạn bè ức hiếp. Theo đó, bởi vì một số lý do mà cô và các em không được làm giấy khai sinh dẫn đến sự việc nữ ca sĩ bị bạn bè bắt nạt thời thơ ấu.

Nhiều Sao Việt từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh đập hội đồng: Đức Phúc ngậm ngùi 'cắn răng' chịu đựng, Hari Won bị trầm cảm nặng - Ảnh 3
Hari Won từng là nạn nhận của nạn bạo lực học đường, trải qua quá khứ đầy cay đắng vì bị bạn bè ức hiếp. - Ảnh: Internet

Có lần, Hari Won chia sẻ về câu chuyện thời thơ ấu và cho biết câu nói ám ảnh thời đi học của cô chính là "Học xong ra phía sau trường nhé". Chính vì sợ hãi việc bị bắt nạt, mà Hari Won đã nhiều lần trốn học, không dám lộ diện nhưng sau đó cô được bố mẹ và cô giáo khuyên bảo, động viên. Và trong cuốn tự truyện Cỏ hạnh phúc, bà xã Trấn Thành bộc bạch rằng cô đã rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, trầm cảm, và càm thấy rất mệt mỏi vì tổn thương khi bị bạo lực học đường.

Mỹ Linh

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mỹ Linh cũng từng lên tiếng phản đối vấn nạn bạo lực học đường và cô tiết lộ bản thân cũng là một nạn nhân. Nữ ca sĩ kể, thuở nhỏ cô khó hòa nhập được với bạn bè, sống hơi khép kín nên chính điều này đã khiến những đứa trẻ cùng trang lứa ghét bỏ, hùa nhau đánh cô.

Nhiều Sao Việt từng là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đánh đập hội đồng: Đức Phúc ngậm ngùi 'cắn răng' chịu đựng, Hari Won bị trầm cảm nặng - Ảnh 4
Mỹ Linh cũng từng lên tiếng phản đối vấn nạn bạo lực học đường và cô tiết lộ bản thân cũng là một nạn nhân. - Ảnh: Internet

Nhắc lại câu chuyện bị bạo lực học đường, Diva Mỹ Linh không khỏi bức xúc, khó chịu khi kể rằng thời điểm cô bị đánh có nhiều bạn bè chứng kiến, song tất cả chỉ đứng xung quanh xem và im lặng. Cũng chính điều này đã khiến cho tâm lý cô thêm phần nặng nề và mãi mãi không bao giờ có thể quên được một phần ký ức đau buồn.

Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ

Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ

Người thay thế NSƯT Xuân Bắc trong vai trò dẫn dắt tại Ơn giời cậu đây rồi mùa 8 là một MC rất quen thuộc với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạo lực học đường Đức Phúc Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 9 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An