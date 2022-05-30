Có lẽ đối với khán giả Việt, những cái tên như Đức Phúc, Hari Won ,... đã không còn quá xa lạ. Dù là người nổi tiếng với ánh hào quang lộng lẫy, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, nhưng ít ai ngờ rằng tất cả họ đều trải qua tuổi thơ đáng quên, thậm chí bị ám ảnh khi là nạn nhân của nạn bạo lực học đường.

Dường như nỗi ám ảnh dai dẳng ấy cứ dày vò Đức Phúc trong suốt khoảng thời gian anh đến trường. Anh còn kể khi chứng kiến bạn học nữ bị đánh cũng không dám bênh vực, chỉ biết đi báo lại với bảo vệ và giấu nhẹm danh tính để không phải bị trả thù.

Trong một chia sẻ cách đây khá lâu, ca sĩ Đức Phúc từng trải lòng tâm sự rằng bản thân từng là một cậu bé nhút nhát, có lẽ thế nên anh thường xuyên trở thành tâm điểm để nhiều bạn bè thỏa sức chọc ghẹo. Nói về quá khứ không mấy vui vẻ, giọng ca Hơn Cả Yêu gọi đây là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương trầm trọng: "Tôi bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại".

Ngọc Thanh Tâm

Là một sao Việt nổi tiếng với biệt danh "rich kid", Ngọc Thanh Tâm may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, tuy nhiên cô nàng cũng từng thú nhận mình là nạn nhân của bạo lực học đường trong một ngôi trường quốc tế.

Ngọc Thanh Tâm từng trải lòng trên trang cá nhân về quá khứ bị bạo lực học đường. - Ảnh: Internet

Ngọc Thanh Tâm trải lòng trên trang cá nhân của mình về quá khứ bị bạo lực học đường: "Chuyện học sinh ăn hiếp nhau ngay cả khi mình học ở đó mình cũng trực tiếp là một nạn nhân. Có một bạn người Pháp đến kéo quần thể dục mình xuống mà mình cũng như em đó, là một học sinh mới, mình sốc vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng. Anh trai mình học cùng trường lên định xử lý nhưng thầy cô giáo can và sau đó giải quyết một cách đầy trách nhiệm. Đến hôm nay mình vẫn có niềm tin vào khả năng xử lý của thầy cô".

Hari Won

Hari Won cũng từng là nạn nhận của nạn bạo lực học đường, trải qua quá khứ đầy cay đắng vì bị bạn bè ức hiếp. Theo đó, bởi vì một số lý do mà cô và các em không được làm giấy khai sinh dẫn đến sự việc nữ ca sĩ bị bạn bè bắt nạt thời thơ ấu.

Hari Won từng là nạn nhận của nạn bạo lực học đường, trải qua quá khứ đầy cay đắng vì bị bạn bè ức hiếp. - Ảnh: Internet

Có lần, Hari Won chia sẻ về câu chuyện thời thơ ấu và cho biết câu nói ám ảnh thời đi học của cô chính là "Học xong ra phía sau trường nhé". Chính vì sợ hãi việc bị bắt nạt, mà Hari Won đã nhiều lần trốn học, không dám lộ diện nhưng sau đó cô được bố mẹ và cô giáo khuyên bảo, động viên. Và trong cuốn tự truyện Cỏ hạnh phúc, bà xã Trấn Thành bộc bạch rằng cô đã rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, trầm cảm, và càm thấy rất mệt mỏi vì tổn thương khi bị bạo lực học đường.

Mỹ Linh

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Mỹ Linh cũng từng lên tiếng phản đối vấn nạn bạo lực học đường và cô tiết lộ bản thân cũng là một nạn nhân. Nữ ca sĩ kể, thuở nhỏ cô khó hòa nhập được với bạn bè, sống hơi khép kín nên chính điều này đã khiến những đứa trẻ cùng trang lứa ghét bỏ, hùa nhau đánh cô.

Mỹ Linh cũng từng lên tiếng phản đối vấn nạn bạo lực học đường và cô tiết lộ bản thân cũng là một nạn nhân. - Ảnh: Internet

Nhắc lại câu chuyện bị bạo lực học đường, Diva Mỹ Linh không khỏi bức xúc, khó chịu khi kể rằng thời điểm cô bị đánh có nhiều bạn bè chứng kiến, song tất cả chỉ đứng xung quanh xem và im lặng. Cũng chính điều này đã khiến cho tâm lý cô thêm phần nặng nề và mãi mãi không bao giờ có thể quên được một phần ký ức đau buồn.