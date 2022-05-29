Ngọc Lan khoe khung ảnh gia đình với nụ cười hạnh phúc của 3 thế hệ, tiếc nuối điều duy nhất không thể làm cho con trai

Hậu ly hôn với ông xã Thanh Bình, nhiều khán giả rất tò mò về cuộc sống của Ngọc Lan. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ, mẹ ruột và quý tử đầu lòng là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Lan đã đăng tải một bộ hình chụp kỉ niệm cùng với mẹ ruột và quý tử đầu lòng. Trong bức hình mẹ nữ diễn viên được nhận xét có gương mặt rất phúc hậu. Có lẽ vậy mà Ngọc Lan được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Do bố mất sớm nên mẹ Ngọc Lan phải sớm hôm tần tảo nuôi hai con. Chính vì vậy, ngoài lúc làm việc, đi đóng phim hay làm MC, cô luôn tranh thủ về nhà quây quần bên gia đình, Ngọc Lan luôn trân trọng từng phút giây bên mẹ của cô. Nữ diễn viên còn cho biết thêm, đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là động lực để cô luôn cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

Ngọc Lan được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. - Ảnh: FBNV Ngọc Lan hạnh phúc khoe ảnh chụp cùng 3 thế hệ. - Ảnh: FBNV Ngọc Lan nghẹn ngào tâm sự: "Khi quyết định làm mẹ đơn thân, tôi đã phải chuẩn bị đầy đủ nhất là tài chính. Thế nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng làm mẹ thì chỉ có tiền thôi là chưa đủ. Nuôi nấng một em bé cần nhiều hơn thế rất nhiều. Có những điều mà bản thân mình phải sáng suốt và tỉnh táo để đối diện với nó. Và rõ ràng là hành trình làm mẹ đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều". Sau khi ly hôn, nữ diễn viên chỉ muốn dành trọn tình yêu thương cho con để con trai không cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương cũng như luôn bên cạnh đồng hành cùng con. Ngọc Lan đã từng khẳng định rằng cô không có nhu cầu tái hôn, sống chung với bất kỳ ai vì không muốn người khác dạy dỗ con trai của mình.

Ngọc Lan luôn trân trọng từng phút giây bên mẹ. - Ảnh: FBNV Và chính mẹ ruột nữ diễn viên là người thay cô chăm sóc cho con trai những lúc cô vắng nhà. Thế nên, Ngọc Lan thấy yên tâm khi có mẹ là người hỗ trợ việc nuôi dạy nhóc tỳ. Nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi để con về ngoại để lỡ sau này tôi có quá nghiêm khắc thì con còn có 1 nơi để nhõng nhẽo. Đó, mẹ tôi còn không được can thiệp chuyện tôi dạy con nữa là người ngoài. Thế nên tôi không muốn đem thêm phiền phức đến cho mình, tôi đang tận hưởng việc tự do dạy con". Nữ diễn viên cho biết, mẹ ruột và quý tử đầu lòng là hai người quan trọng nhất cuộc đời cô. - Ảnh: FBNV Làm mẹ đơn thân, cũng có lúc nhìn các trẻ vui đùa cùng gia đình nữ diễn viên đã không khỏi chạnh lòng: "Tôi không buồn cho mình mà thương cho con. Khi đi chơi cùng gia đình của bạn Louis, nhìn khoảnh khắc con ngẩn người trước hình ảnh bạn được cả cha và mẹ chơi cùng, tôi thấy thương con vô hạn".

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