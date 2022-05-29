Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ

Hậu trường 29/05/2022 19:19

Sau thời gian dài vắng bóng trên truyền hình, cuộc sống của MC Long Vũ càng khiến người hâm mộ tò mò hơn.

Có thể nói nhà báo, MC Long Vũ là một gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình trên cả nước. Anh là một người đa tài, bởi vì có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò, từ biên tập viên, đến bình luận viên bóng đá hay làm MC của các chương trình truyền hình. Trong đó, dễ chú ý nhất, nổi bật nhất có thể kể đến chương trình  "Chiếc nón kỳ diệu". Đây được xem là một trong những gameshow đình đám một thời của VTV.

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 1
MC Long Vũ là một gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình trên cả nước. - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, lúc chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" đạt rating cao ngất ngưởng, MC Long Vũ lại bất ngờ nói lời tạm biệt khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau đó, anh đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở VTV, VTVCab. Thỉnh thoảng, công chúng vẫn thấy Long Vũ xuất hiện với vai trò dẫn chương trình, vẫn lối trò chuyện hóm hỉnh, hài hước cùng chất giọng đặc biệt ấn tượng của anh luôn mang đến thiện cảm, sự hứng thú cho người xem.

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 2

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 3
MC Long Vũ có một sự nghiệp thành công. - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, MC Long Vũ còn có một gia đình rất hạnh phúc, ấm êm. Tuy nhiên, anh lại rất kín tiếng chuyện đời tư và hiếm khi khán giả nghe anh chia sẻ về hôn nhân của mình. Cũng hơn 20 năm qua, nam MC ít khi nhắc đền bà xã và các con. Đây có thể là cách để nam MC bảo vệ sự riêng tư cho người thân.

Được biết, MC Long Vũ kết hôn vào năm 1999. Và bà xã của anh chính là BTV Thu Lan, hiện đang công tác ở VTVCab. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Long Vũ thú nhận thật sự rằng, anh từng nghĩ sẽ không có ai "trói buộc" được mình, mãi cho đến khi gặp Thu Lan, cách nhìn nhận của nam MC đã khác đi nhiều. Nhờ có sự đồng điệu cả về suy nghĩ và cách sống, họ quyết định đến với nhau, gắn bó chung một mái nhà. Và sau hơn 2 thập kỷ, với Long Vũ giờ đây các con chính là báu vật quý giá nhất mà bà xã tặng cho mình.

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 4

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 5
MC Long Vũ cùng bà xã là BTV Thu Lan. - Ảnh minh họa: Internet

Có thể khẳng định việc cưới bà xã cùng ngành nghề được Long Vũ xem là một điều may mắn. Bởi nhờ vậy mà có thời gian ngày nào họ cũng đi làm và ra về cùng nhau, như hình với bóng. Không những thế, BTV Thu Lan còn rất hiểu và thông cảm với chồng trong công việc. Cũng chính chị là người tư vấn trang phục, định hình phong cách cho chồng mỗi lần lên sóng.

"Người ta nói lấy vợ cùng cơ quan sẽ rất chán, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa thấy chán. Còn khó khăn? Đó là vì tôi và Lan quá hiểu nhau nên tôi có ít cơ hội đi đâu chơi một mình, muốn đi thì lại phải nói dối", MC Long Vũ thành thật chia sẻ.

Danh tính người vợ ‘bí ẩn’ trong suốt 20 năm của MC Long Vũ, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 6
Cưới bà xã cùng ngành nghề được Long Vũ xem là một điều may mắn. - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, nhắc về chồng, BTV Thu Lan lại khẳng định mình rất tự hào về anh. Nhiều người vẫn nghĩ Long Vũ sinh ra trong một gia đình giàu có, thậm chí có địa vị nên không phải bon chen vất vả. Tuy nhiên, thực tế thì nam MC đã từng trải qua rất nhiều ngành nghề để học cách tự lập và gặt hái được thành công như hôm nay.

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