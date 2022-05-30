Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ

Hậu trường 30/05/2022 10:27

Người thay thế NSƯT Xuân Bắc trong vai trò dẫn dắt tại Ơn giời cậu đây rồi mùa 8 là một MC rất quen thuộc với khán giả.

Có thể nói, sau 7 mùa chương trình được phát sóng một cách thành công rực rỡ, vào hồi đầu tháng 5/2022 trước thời điểm lên sóng để chuẩn bị cho sự trở lại ngoạn mục của mùa 8, NSND Tự Long đã đăng tải đoạn video ngắn để thông báo những thông tin quan trọng của Ơn giời cậu đây rồi mùa 8 đến mọi người. Theo đó, nam nghệ sĩ đã tiết lộ Trường Giang sẽ thay thế vị trí MC của NSƯT Xuân Bắc khiến khán giả vô cùng háo hức.

Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 1
Tự Long tiết lộ Trường Giang sẽ thay thế vị trí MC của NSƯT Xuân Bắc khiến khán giả vô cùng háo hức. - Ảnh: Internet

"Từ nay trở đi, các phòng còn lại sẽ không còn những phòng vắng bóng trưởng phòng Trường Giang bởi vì Trường Giang đã chuyển sang một giai đoạn mới, đó chính là làm MC”, NSND Tự Long chia sẻ.

Tuy nhiên, mới đây, phía nhà sản xuất lại chính thức công bố danh tính của nghệ sĩ thay thế NSƯT Xuân Bắc khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ, ngỡ ngàng. Theo đó, trong mùa 8 này, người ‘cầm trịch’ Ơn giời cậu đây rồi là MC Đại Nghĩa. 

Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 2
Đại Nghĩa sẽ vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình và vừa đảm nhiệm kết thúc phần xử lý tình huống của các khách mời. - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi được tin tưởng nắm giữ vai trò host của chương trình, nam nghệ sĩ sinh năm 1978 từng xuất hiện với tư cách trưởng phòng tại mùa mở màn của Ơn giời cậu đây rồi. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một mùa ngắn ngủi nhưng Đại Nghĩa lại thể hiện bản lĩnh đa năng, khi ghi dấu bởi diễn xuất đa dạng, dẫn dắt chỉn chu cùng khả năng ứng biến linh hoạt, tung hứng đúng chỗ, khiến khán giả vô cùng thích thú. Và hơn ai hết, anh hiểu rõ và nắm bắt được tinh thần của chương trình để mang đến cho khán giả những giờ phút giải trí, thư giãn đúng nghĩa.

Cũng chính vì vậy, mà nhiều khán giả lại rất mong đợi sự quay trở lại này của MC Đại Nghĩa, sẽ đem đến một luồng gió mới, một sức sống mới khi kết nối trọn vẹn cảm xúc của các trưởng phòng và khách mời đến người xem, tuy "lạ mà quen". Theo đó, Đại Nghĩa sẽ vừa đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình và vừa đảm nhiệm việc nhấn chuông kết thúc phần xử lý tình huống của các khách mời.

Hé lộ danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh 3
"Ơn giời cậu đây rồi" mùa 8 hứa hẹn sẽ có những sự đột phá mạnh mẽ. - Ảnh: Internet

Không chỉ có sự thay đổi về vị trí người "cầm trịch" mùa 8 này sẽ hứa hẹn mang lại những màn đối đầu, ‘chặt chém’ mãn nhãn khi ngoài hai tên tuổi đình đám với vai trò trưởng phòng là: Trường Giang, Tự Long cùng cặp chị em ăn ý: Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa thì còn có sự xuất hiện của bộ ba: Puka, Dương Lâm, Khả Như cũng ở vai trò trưởng phòng.

"Ơn giời cậu đây rồi" mùa 8 có những sự đột phá, bức phá mạnh mẽ về "nhân sự" tuy nhiên theo phía nhà sản xuất format đặc trưng độc đáo của chương trình vẫn được giữ nguyên vẹn như ban đầu: "không có một kịch bản nào được hé lộ trước, khách mời sẽ phải ứng phó với tình huống do các trưởng phòng đưa ra để xem “cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?”.

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Từ khóa:   NSƯT Xuân Bắc Ơn giời cậu đây rồi MC Đại Nghĩa.  Trường Giang

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