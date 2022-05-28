Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ!

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến nhất showbiz Việt. Sau gần 6 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được lửa hôn nhân và luôn quấn quýt như mới yêu mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Mới đây, khi cùng tham gia ghi hình cho một chương trình trên sóng truyền hình, Trấn Thành lại một lần nữa khiến cả khán đài và người xem xúc động khi khẳng định suốt đời chỉ muốn yêu mỗi Hari Won.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, chia sẻ về chuyện tình của anh và bà xã người Hàn Quốc, Trấn Thành cho biết, không hứa trước điều gì nhưng rất mong muốn được sống trọn vẹn nghĩa tình vợ chồng cùng bà xã: "Tôi chưa dám tính đến kiếp sau, nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Hari Won làm vợ của tôi". Vừa dứt câu nói, có thể thấy rõ gương mặt của Hari Won biểu lộ một nụ cười vô cùng hạnh phúc.