Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ!

Lời bày tỏ tình cảm của Trấn Thành trên sóng truyền hình dành cho bà xã Hari Won khiến khán giả không khỏi xúc động.
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Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến nhất showbiz Việt. Sau gần 6 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được lửa hôn nhân và luôn quấn quýt như mới yêu mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Mới đây, khi cùng tham gia ghi hình cho một chương trình trên sóng truyền hình, Trấn Thành lại một lần nữa khiến cả khán đài và người xem xúc động khi khẳng định suốt đời chỉ muốn yêu mỗi Hari Won.
Cụ thể, chia sẻ về chuyện tình của anh và bà xã người Hàn Quốc, Trấn Thành cho biết, không hứa trước điều gì nhưng rất mong muốn được sống trọn vẹn nghĩa tình vợ chồng cùng bà xã: "Tôi chưa dám tính đến kiếp sau, nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Hari Won làm vợ của tôi". Vừa dứt câu nói, có thể thấy rõ gương mặt của Hari Won biểu lộ một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Trước đó, cả 2 cũng nhiều lần khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị mỗi khi thể hiện tình cảm. Dù là nơi đông người hay trước truyền thông, Trần Thành và Hari Won đều không ngần có nhiều cử chỉ thân mật như ôm, hôn. Ngoài ra, "MC quốc dân" còn được biết đến là người chồng rất mực yêu thương vợ. Anh thường xuyên dành cho bà xã những câu ngôn tình hay thậm chí là những món quà đắt đỏ.
Hari Won từng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ một trong những bí quyết giữ lửa tình yêu đó là vợ chồng cô có quy định phải hôn nhau trước khi đi làm. Những khi lịch trình công việc của nam MC quá bận rộn và bị nhắc nhở, Trấn Thành cố gắng dỗ dành và hứa sẽ hôn bù: "Thương bà nhất trên đời. Em là số một của đời anh và luôn luôn là như thế". Quả thật là không ngoa khi gọi Trấn Thành là người chồng "quốc dân"!