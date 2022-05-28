Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ!

Hậu trường 28/05/2022 17:25

Lời bày tỏ tình cảm của Trấn Thành trên sóng truyền hình dành cho bà xã Hari Won khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến nhất showbiz Việt. Sau gần 6 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được lửa hôn nhân và luôn quấn quýt như mới yêu mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Mới đây, khi cùng tham gia ghi hình cho một chương trình trên sóng truyền hình, Trấn Thành lại một lần nữa khiến cả khán đài và người xem xúc động khi khẳng định suốt đời chỉ muốn yêu mỗi Hari Won.

Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ! - Ảnh 1
Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, chia sẻ về chuyện tình của anh và bà xã người Hàn Quốc, Trấn Thành cho biết, không hứa trước điều gì nhưng rất mong muốn được sống trọn vẹn nghĩa tình vợ chồng cùng bà xã: "Tôi chưa dám tính đến kiếp sau, nhưng ít nhất thì cho đến hết kiếp này tôi vẫn muốn Hari Won làm vợ của tôi". Vừa dứt câu nói, có thể thấy rõ gương mặt của Hari Won biểu lộ một nụ cười vô cùng hạnh phúc. 

Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ! - Ảnh 2
Cả 2 cũng nhiều lần khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị mỗi khi thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet

Trước đó, cả 2 cũng nhiều lần khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị mỗi khi thể hiện tình cảm. Dù là nơi đông người hay trước truyền thông, Trần Thành và Hari Won đều không ngần có nhiều cử chỉ thân mật như ôm, hôn. Ngoài ra, "MC quốc dân" còn được biết đến là người chồng rất mực yêu thương vợ. Anh thường xuyên dành cho bà xã những câu ngôn tình hay thậm chí là những món quà đắt đỏ.

Không chỉ nổi danh yêu chiều Hari Won, Trấn Thành còn nói một câu chắc như 'đinh đóng cột': Suốt kiếp chỉ một vợ! - Ảnh 3
Hari Won từng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ một trong những bí quyết giữ lửa tình yêu đó là vợ chồng cô có quy định phải hôn nhau trước khi đi làm - Ảnh: Internet

Hari Won từng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ một trong những bí quyết giữ lửa tình yêu đó là vợ chồng cô có quy định phải hôn nhau trước khi đi làm. Những khi lịch trình công việc của nam MC quá bận rộn và bị nhắc nhở, Trấn Thành cố gắng dỗ dành và hứa sẽ hôn bù: "Thương bà nhất trên đời. Em là số một của đời anh và luôn luôn là như thế". Quả thật là không ngoa khi gọi Trấn Thành là người chồng "quốc dân"!

Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block'

Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block'

Trấn Thành dành thời gian để nghỉ ngơi buổi trưa để giao lưu với người hâm mộ nhưng lại bị antifan làm loạn, anh đã học Trần My cách trị antifan thẳng tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Won Trấn Thành và Hari Won mc trấn thành

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 40 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An