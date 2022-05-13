Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV

Hậu trường 13/05/2022 08:21

Buổi họp báo ra mắt MV mới sau 2 năm comeback, xuất hiện tin đồn Trúc Nhân cạch mặt Thu Minh, Trấn Thành nên không mời đến họp báo. Sau đó, Trúc Nhân đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Sau 2 năm vắng bóng, vào 12/5, ca sĩ Trúc Nhân có buổi họp công bố dự án mới là MV Có không giữ mất đừng tìm thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn có quan hệ thân thiết với Trấn Thành và Thu Minh nhưng trước ngày họp báo MV diễn ra, Trúc Nhân bất ngờ bị đồn không mời người chị cũng là người thầy thân thiết và đàn anh chơi thân.

Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV - Ảnh 1
Trúc Nhân trong buổi ra mắt MV mới - Ảnh: Internet

 

Trước đó buổi họp báo của Trúc Nhân bất ngờ vướng phải ồn ào khi có thông tin cho rằng, anh chàng không gửi thư mời đến Trấn Thành, đặc biệt là "người thầy" - ca sĩ Thu Minh.

Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV - Ảnh 2
Thu Minh và học trò Trúc Nhân - Ảnh: Internet

 

Trúc Nhân đã lên tiếng chia sẻ về ồn ào này. Theo đó nam ca sĩ cho biết đã đích thân gửi thư mời đến Trấn Thành, Thu Minh và nhiều nghệ sĩ khác, song có một số vắng mặt vì lý do riêng, không hề có mâu thuẫn như đồn đoán trên mạng xã hội.

Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV - Ảnh 3
Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV - Ảnh 4
Trúc Nhân lên tiếng tin đồn không mời Trấn Thành, Thu Minh trong họp báo ra mắt MV - Ảnh: Chụp màn hình 

 

Ngoài ra, Trúc Nhân còn nói vui người tên H tung tin này là Hari Won, khiến vợ của Trấn Thành cũng phải đính chính, không quên kèm lời mắng yêu đàn em: "Bớt kiếm chuyện chị nha. Nếu ngày đó em muốn chị có xuất hiện".

Được biết đây là sản phẩm âm nhạc được Trúc Nhân đầu tư khủng, bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2020. Tuy nhiên sau nhiều lần ảnh hưởng vì dịch, Trúc Nhân phải quay đi quay lại, tháo ráp, mãi cho đến thời điểm hiện tại mới có thể cho ra mắt khán giả.

Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV - Ảnh 5
Trúc Nhân - Ảnh: Internet

 

"Về độ đầu tư của MV thì tôi chỉ dám chia sẻ rằng, tổng chi phí cho sản phẩm có không giữ mất đừng tìm lần này bằng trị giá của một căn chung cư 3 phòng ngủ. Chỉ tính riêng chi phí cho đại cảnh đã là hơn 1 tỷ đồng", Trúc Nhân tiết lộ khi được "đàn anh" Trấn Thành đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

 

Nam ca sĩ Trúc Nhân nghi vấn bà xã Trấn Thành 'chơi xấu' mình qua một hành động kỳ lạ

Nam ca sĩ Trúc Nhân nghi vấn bà xã Trấn Thành 'chơi xấu' mình qua một hành động kỳ lạ

Trúc Nhân đã không ngừng truy hỏi tận cùng Hari Won vì nghi ngờ đàn chị 'chơi xấu'.

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Từ khóa:   trúc nhân trấn thành thu minh

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