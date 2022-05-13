Bị đồn 'cạch mặt' không mời 'sư phụ' Thu Minh và 'đàn anh' Trấn Thành đến họp báo, Trúc Nhân lên tiếng 'phủ nhận', tiết lộ số tiền 'bạc tỷ' đầu tư cho MV

Sau 2 năm vắng bóng, vào 12/5, ca sĩ Trúc Nhân có buổi họp công bố dự án mới là MV Có không giữ mất đừng tìm thu hút sự chú ý của khán giả. Vốn có quan hệ thân thiết với Trấn Thành và Thu Minh nhưng trước ngày họp báo MV diễn ra, Trúc Nhân bất ngờ bị đồn không mời người chị cũng là người thầy thân thiết và đàn anh chơi thân.

Trước đó buổi họp báo của Trúc Nhân bất ngờ vướng phải ồn ào khi có thông tin cho rằng, anh chàng không gửi thư mời đến Trấn Thành, đặc biệt là "người thầy" - ca sĩ Thu Minh.

Trúc Nhân đã lên tiếng chia sẻ về ồn ào này. Theo đó nam ca sĩ cho biết đã đích thân gửi thư mời đến Trấn Thành, Thu Minh và nhiều nghệ sĩ khác, song có một số vắng mặt vì lý do riêng, không hề có mâu thuẫn như đồn đoán trên mạng xã hội.

Trúc Nhân lên tiếng tin đồn không mời Trấn Thành, Thu Minh trong họp báo ra mắt MV - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Trúc Nhân còn nói vui người tên H tung tin này là Hari Won, khiến vợ của Trấn Thành cũng phải đính chính, không quên kèm lời mắng yêu đàn em: "Bớt kiếm chuyện chị nha. Nếu ngày đó em muốn chị có xuất hiện".

Được biết đây là sản phẩm âm nhạc được Trúc Nhân đầu tư khủng, bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2020. Tuy nhiên sau nhiều lần ảnh hưởng vì dịch, Trúc Nhân phải quay đi quay lại, tháo ráp, mãi cho đến thời điểm hiện tại mới có thể cho ra mắt khán giả.

Trúc Nhân - Ảnh: Internet

"Về độ đầu tư của MV thì tôi chỉ dám chia sẻ rằng, tổng chi phí cho sản phẩm có không giữ mất đừng tìm lần này bằng trị giá của một căn chung cư 3 phòng ngủ. Chỉ tính riêng chi phí cho đại cảnh đã là hơn 1 tỷ đồng", Trúc Nhân tiết lộ khi được "đàn anh" Trấn Thành đặt câu hỏi tại buổi họp báo.