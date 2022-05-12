Một nữ nghệ sĩ đàn chị 'lộ' cảnh ôm ấp, nắm tay Trấn Thành, tiết lộ mối quan hệ gây shock?

Sau khoảng thời gian dài hoạt động trong showbiz, hiện tại, nữ diễn viên Bố già chủ yếu đảm nhận những vai diễn mẹ chồng, bên cạnh đó, cô sẽ lựa chọn những vai diễn phù hợp với bản thân để dành nhiều thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi.

Mới đây, khi tham gia chương trình Son môi đỏ, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều điều thú vị về sự nghiệp cũng như quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Lê Giang cho biết, bản thân cô xuất thân từ sân khấu cải lương, sau đó mới đi học và lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Đáng chú ý, khi được hỏi về những người bạn diễn thân thiết và ăn ý của mình, Lê Giang cho biết người đó là nam danh hài Trấn Thành. Nhất là cặp đôi vừa mới hợp tác trong dự án phim Bố già. Nữ diễn viên tâm sự: “Tôi hiểu Thành và em ấy cũng hiểu tôi. Có đôi lúc chúng tôi không cần nói nhiều vẫn hiểu ý nhau. Thật ra rất khó diễn chung. Ví dụ như khoảnh khắc Thành nắm tay tôi, nếu như mắc cỡ sẽ diễn không được đâu”.

Không chỉ trên màn ảnh, ở ngoài đời, cặp đôi này còn có mối quan hệ chị em thân thiết. Hải nghệ sĩ chơi cùng nhau và thường xuyên góp mặt trong những chuyến du lịch chung. Ngay cả trước mặt bà xã Hari Won, Trấn Thành cũng không ngại thể hiện tình cảm với đàn chị. Có thể nói cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối quan hệ thân thiết lẫn sự kết hợp ăn í cả trong phim lẫn ngoài đời.

Một cảnh phim điện ảnh Bố Già - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một chương trình khác, khi nói về mối quan hệ của Lê Giang và Trấn Thành nữ diễn viên đã tiết lộ mỗi khi tức giận, tiêu cực cô đều phải tìm Thành tâm sự. Bởi khi bản thân nói ra hết được những điều níu giữ trong lòng mới có thể nhẹ lòng, còn nếu cứ ôm khư khư cho riêng mình sẽ rất khó chịu.

Phía trong hậu trường, nữ diễn viên đã tiết lộ người mà cô hay tìm đến nhất là một người em thân thiết trong showbiz, đó là MC Trấn Thành. “Trong giới nghệ sĩ, tôi có bạn thân là Trấn Thành. Mỗi lúc có tâm sự, tôi thường tìm Thành để "xả" ra cho nhẹ nhõm vì chỉ cần nói ra được là đã thoải mái, giải tỏa được nhiều cảm xúc rồi", cô bày tỏ.

Lê Giang luôn tin tưởng tâm sự với Trấn Thành - Ảnh: Internet

Có thể thấy nam MC Trấn Thành vừa là một nghệ sĩ đa tài và cách sống đầy tình cảm, được nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến.