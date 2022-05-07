Đến thăm mộ Ngọc Đáng, Lê Giang hát vọng cổ, Thúy Nga tiết lộ thông tin bất ngờ về lai lịch phần đất chôn cất cố nghệ sĩ

Hậu trường 07/05/2022 21:47

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng Lê Giang đi thăm mộ cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng Lê Giang đi thăm mộ cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ. Đi cùng với cô còn có bầu show Nguyễn Tâm - một người thân thiết với các nghệ sĩ tại hải ngoại.

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Cố nghệ sĩ Ngọc Đáng - Ảnh : Internet

Được biết, đây là lần đầu tiên Thúy Nga đến thăm mộ Ngọc Đáng, kể cả trong đám tang cố nghệ sĩ, Thúy Nga cũng không thể tham dự và thắp cho bà nén hương vì bận show ở xa. Hôm nay có dịp nên Thúy Nga chuẩn bị trái cây còn Lê Giang mang theo hoa đến cúng. 

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Nghệ sĩ Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình

Kể về lần cuối gặp nghệ sĩ Ngọc Đáng, Thúy Nga tâm sự: "Lần cuối tôi gặp má Đáng mới đầu năm. Hai má con đi diễn cùng nhau ở một show. Lúc đó, má Đáng còn khỏe mạnh lắm. Má còn đùa giỡn với tôi, nói tôi với Kim Tiểu Long đẹp đôi. Ai ngờ chỉ tháng sau là má Đáng đổ bệnh".

Về phía Lê Giang, cô tỏ ra khá vui vẻ trong chuyến đi. Khi được Thúy Nga hỏi nguyên nhân thì nữ nghệ sĩ cho biết: "Tôi qua Mỹ lần này để du lịch nhưng không ngờ tới lúc gần về Việt Nam lại có duyên đến thăm Phi Nhung, anh Chí Tài với má Ngọc Đáng, nên tôi vui quá".

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Nghệ sĩ Lê Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Các nghệ sĩ phải mất một lúc khá lâu mới tìm được mộ của nghệ sĩ Ngọc Đáng vì ngôi mộ mới làm, chưa có hình hay bia mộ, chỉ có một dòng chữ nhỏ nằm khuất sâu dưới cỏ, rất khó để nhìn thấy.

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Phần mộ cố nghệ sĩ Ngọc Đáng chưa có hình hay bia mộ, chỉ có một dòng chữ nhỏ nằm khuất sâu dưới cỏ, rất khó để nhìn thấy - Ảnh: Chụp màn hìn

Sau khi tìm được đúng địa điểm, Lê Giang đã hát vọng cổ cho Ngọc Đáng nghe và tâm sự nhiều điều, kể về những kỷ niệm xưa với cố nghệ sĩ. Theo đó, Lê Giang nói: "Má Đáng ơi, hôm nay con vui quá và con biết má cũng vui vì con từ Việt Nam qua đã tới thăm mộ má được. Con hi vọng vài hôm nữa sẽ có hình má Đáng ở đây cho mọi người dễ tìm hơn.

Con mong má siêu thoát về cõi Phật và phù hộ cho tụi con mạnh khỏe, bán hàng online đắt hàng. Con vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa của má với con. Hồi đó, con với má còn đi đoàn cải lương chung ở Sài Gòn, má thường bảo con có duyên quá".

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Thắp nhang và thăm mộ xong, Thúy Nga đi về thì được nghe một người Việt kiều nói rằng giá đất ở khu nghĩa trang chôn cất nghệ sĩ Ngọc Đáng rất đắt, lên tới hơn 60 ngàn đô một ngôi mộ và hiện tại không còn để bán.

Thúy Nga nghe xong tỏ ra cảm động về tình nghệ sĩ. Cô nói: "Anh Phillip Nam đã nhường lại phần đất chôn của chính mình mua từ nhiều năm trước cho má Ngọc Đáng, nếu không thì không thể có đất xây mộ cho má".

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Từ khóa:   NSƯT Ngọc Đáng Thúy Nga Lê Giang

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