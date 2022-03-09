Khi thấy Tài Linh xuất hiện, nhiều người đã không giấu được nỗi xúc động vì nữ nghệ sĩ đã ở ẩn nhiều năm kể từ khi cô giải nghệ.

Lễ cúng thất thứ hai của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ vừa qua đã diễn ra tại một tịnh xá nhỏ trong sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Được biết, tuy sống tại Hoa Kỳ một mình, không có người thân nhưng khi đương thời Ngọc Đáng là một người đồng nghiệp vui vẻ và cởi mở nên được nhiều anh chị em trong nghề yêu mến. Vì vậy, khi nghe tin bà qua đời ai cũng xót xa, hậu sự của bà cũng do nhiều nghệ sĩ cải lương góp sức vào lo liệu. Tài Linh bất ngờ xuất hiện tại lễ cúng thất thứ hai của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng Được biết, ngoài sự có mặt của những nghệ sĩ thân thiết với Ngọc Đáng khi còn sinh thời như Quang Thành, Hoài Tâm Cẩm Thu, Hồng Loan, Bảo Lộc... lễ cúng thất lần này còn đặc biệt có sự hiện diện của một nghệ sĩ cải lương đã ở ẩn nhiều năm đó chính là Tài Linh.

Khi Tài Linh xuất hiện, nhiều nghệ sĩ đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và xúc động bởi nhiều năm qua, cô đã tuyên bố giải nghệ và sống ẩn dật, không đi diễn nữa. Khi được vây quanh bởi các đồng nghiệp và đàn em, nữ nghệ sĩ vô cùng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Tuy vậy, vì đã xa sân khấu nhiều năm và ngại ngùng, cô nhất định không bỏ kính và khẩu trang ra, cũng vì thế nên các khán giả đã vô cùng tiếc nuối khi không thể trông thấy được dung nhan của cô. Hoài Tâm xúc động khi được gặp Tài Linh Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em, trong đó có 3 người theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô là là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất của Việt Nam vào thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, nhờ series Mưa Bụi, cô từng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng là "Nữ hoàng Mưa bụi" hay “Nữ hoàng cải lương video”.

Vũ Linh và Tài Linh từng là cặp đôi 'uyên ương cải lương' vô cùng nổi tiếng Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, năm 2004 Tài Linh và chồng sang Mỹ định cư. Tại đây, cô không còn hoạt động nghệ thuật nữa mà tập trung vào công việc làm nail của mình. Cũng từ đó, tên tuổi cô mất hút, người hâm mộ không có nhiều thông tin về cô. Ảnh: Internet

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