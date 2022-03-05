Việt Hương khóc nghẹn giải thích về ồn ào trong lễ tưởng niệm cố NS Ngọc Đáng, nói rõ về chuyện "ghẻ lạnh" nghệ sĩ nghèo lớn tuổi

Cụ thể, trước việc một số YouTuber đã đến lễ tưởng niệm để quay clip, rồi cắt ghép và đăng tải lên mạng xã hội với nội dung sai lệch, trong đó có vấn đề về việc quỳ lạy của NS Việt Hương khiến cô phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong livestream, Việt Hương thậm chí phải bật khóc giải thích.

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm cho cố nghệ sĩ Ngọc Đáng, tuy nhiên, rất nhiều chi tiết trong buổi lễ bỗng trở thành đề tài tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Là một trong số những nghệ sĩ cũng "dính" vào ồn ào trong buổi lễ tưởng niệm, Việt Hương đã lên livestream tâm sự và giải thích nhiều điều.

Hôm qua có một clip tôi ở lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng. Lúc ấy, tôi có quỳ xuống lạy, nhưng các bạn chỉ cắt đúng đoạn quỳ lạy mà không cho người ta biết tôi quỳ lại ai. Các bạn Youtuber ơi, đằng trước tôi là tượng Phật và các thầy đang đọc kinh, nên tôi mới quỳ xuống lạy.

Cô tâm sự: "Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Youtuber họ làm cái gì thì chỉ làm cho bằng được để kiếm tiền, chứ không để ý đến tâm trạng của những người làm ra cho họ tới quay.

Vậy nhưng vì đoạn clip đó mà có người vào mắng tôi, nói là làm gì mà phải quỳ mọp xuống như thế. Họ đâu biết trước tôi là tượng Phật, còn đằng sau mới là lễ tưởng niệm mà chúng tôi tổ chức".

"Tôi bức xúc hôm qua đến nay mà quá bận bịu với công việc, không thể giải tỏa được. Tôi không hiểu vì sao tôi quỳ lạy Phật cũng bị chửi. Các bạn chỉ biết vác máy lên quay, rồi về cắt ghép, đăng lên kiếm tiền mà thôi, mặc kệ sống chết người khác" - Việt Hương rơi nước mắt giải thích.

Việt Hương bật khóc khi liên tục vướng phải nhiều lùm xùm. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, trong buổi lễ tưởng niệm NS Ngọc Đáng cũng xảy ra những ồn ào khác liên quan đến việc NS Hồng Sáp tới viếng, nhưng bị các nghệ sĩ "bơ", không tiếp đón. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng các nghệ sĩ có mặt trong buổi lễ không tôn trọng nghệ sĩ lớn tuổi, thậm chí, có người cho rằng vì "nghèo" nên NS Hồng Sáp không được tiếp đón. Nhiều đoạn clip còn so sánh cách tiếp đón dành cho Việt Hương khác hoàn toàn với cách các nghệ sĩ tiếp đón NS Hồng Sáp.

Chính vì ồn ào này, Việt Hương cũng lên tiếng giải thích, cô khẳng định hoàn toàn không có chuyện ghẻ lạnh hay xem trọng, xem nhẹ bất cứ ai.

"Tôi đến buổi tối muộn, đồng nghiệp ra rước, đón vào trong cũng bị chửi. Có những người đã đến từng sáng đến chiều, ở đó xuyên suốt, xem nhau như người nhà thì đón rước làm gì nữa!", cô nói.

Cuối cùng, Việt Hương tự trách bản thân vì đã để xảy ra những ồn ào không đáng có vừa qua. Cô rưng rưng nước mắt tâm sự: "Tôi luôn trách bản thân mình, có thể tôi làm chưa tốt,, phải chi hôm đó tôi giữ hiện trường, không cho ai lên, ai có thẻ mới được lên thì đâu có cớ sự như thế đâu".