Lễ tưởng niệm nghệ sĩ NSƯT Ngọc Đáng, Kim Tử Long ngậm ngùi chia sẻ điều ít người biết về đàn chị

Hậu trường 03/03/2022 10:24

Vừa qua, lễ tưởng niệm nghệ sĩ NSƯT Ngọc Đáng đã được diễn ra tại Chùa Tường Nguyên trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 2/3 vừa qua, lễ tưởng niệm nghệ sĩ NSƯT Ngọc Đáng đã được diễn ra do các nghệ sĩ như NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ và danh hài Việt Hương đứng ra tổ chức tại Chùa Tường Nguyên.

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Đồng nghiệp dựng bệ thờ kết hoa tươi cùng hình ảnh Ngọc Đáng tại lễ tưởng niệm. Ảnh: VnExpress

Theo Tuổi Trẻ, NSƯT Kim Tử Long cho biết nghệ sĩ Ngọc Đáng là chị em kết nghĩa với anh. Lúc bà còn ở Việt Nam, anh làm chương trình nào cũng mời bà tham gia. Theo anh, cố nghệ sĩ là người rất tài năng và không bó hẹp ở bất kỳ dạng vai nào.

"Chị Đáng hát mấy vai đào võ, vai kép hay lắm, trình thức biểu diễn cực kỳ đẹp. Và chị rất đa năng không bó hẹp mình ở dạng vai nào" - Kim tử Long chia sẻ.

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Kim Tử Long tại lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, đàn chị luôn là người luôn giúp anh đưa ra những lời góp ý, phê bình. Anh rất trân trọng sự thẳng thắng của bà.

"Mặc dù tôi không gọi chị là thầy nhưng tôi luôn quý trọng, lắng nghe những góp ý, phê bình của chị. Không bao giờ chị khen nịnh, dở là nói dở. Nhiều khi mình cũng tự ái lắm. Có vai diễn tôi được khán giả khen hay nhưng chị lại nói vai đó không nên hát như vậy, không nên chọc cười vì sẽ làm mất chất nhân vật.

Mới đầu tôi nghĩ chắc chỉ không thích mình mới nói vậy, nhưng sau đó ngẫm ngẫm lại thấy đúng và trân trọng sự thẳng thắn của chị để mong cho vai diễn của đàn em tiến bộ" - Kim Tử Long chia sẻ.

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 Kim Tử Long và đồng nghiệp tại lễ tưởng niệm đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, như đã đưa tin trước đó, theo nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ, tất cả kinh phí để chuẩn bị buổi lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Ngọc Đáng đều do Việt Hương lo liệu. Nữ nghệ sĩ nhắc đến Việt Hương: "Trước đó Bình Tinh có gọi điện thoại qua bên đó nhờ các cô chú anh chị đồng nghiệp bên đó lo cho má vì thân xác má còn nằm bên Mỹ. Còn bên đây thì Tinh bàn với ba Linh, ba Long và cô Thoại Mỹ để làm một lễ tưởng niệm cho má, người thân và đồng nghiệp của má đa số ở Việt Nam, má chỉ có 2 người con trai duy nhất.

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Tất cả kinh phí để chuẩn bị buổi lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Ngọc Đáng đều do Việt Hương lo liệu - Ảnh: Internet

Cô cũng bộc bạch thêm về nữ danh hài: "Khi đó chị Việt Hương hay tin thì chỉ mới xin phụ giúp một tay lo lễ tưởng niệm ngày hôm nay tại chùa. Chị Việt Hương là người đã hỗ trợ hết để lo chu toàn mọi việc. Bình Tinh cũng thay mặt cho ông bà cô chú, cây đa cây đề của giới cải lương cảm ơn chị Việt Hương rất nhiều về tấm lòng bồ tát của chị".

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