Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa'

Hậu trường 12/05/2022 13:55

Hari Won vừa đăng tải đoạn clip cầu cứu vì gặp biến sợ xanh mặt khi ông xã Trấn Thành vắng nhà.

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì giới giải trí. Trước những sóng gió, Trấn Thành - Hari Won chứng minh cho mọi người thấy, họ đúng là một nửa của nhau. Từ khi kết hôn, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm của mình trước công chúng. Thậm chí, trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên có những đoạn clip gây tấu hài khiến công chúng cười nghiêng ngã.

Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa' - Ảnh 1
Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won - Ảnh: Internet

 

Cụ thể,vào tối 11/5, Hari Won đăng tải đoạn clip thùng rác liên tục tự đóng mở nắp dù cô không ra hiệu kèm theo dòng lời nhắn nhủ: “SOS! Giờ ai qua nhà tôi chơi với tôi được không? Tôi cần bạn thật sự”.

Trong đoạn clip, bà xã Trấn Thành cảm thấy vô cùng hoang mang khi thùng rác thông minh liên tục đóng mở khi chưa có yêu cầu. Trước cảnh tượng trên, Hari Won nhanh chóng “đe dọa” thùng rác rằng: “Ê ê im nha. Đừng có phá nữa. Đừng kiếm chuyện nữa đi. Im lặng, đường mở miệng. Ừ, im lặng cho tao. Nghe chưa. Nhỏ này nó phá hoài nè, đi xa, đừng kiếm chuyện tôi nữa”.


Hari kêu cứu vì thùng rác thông minh dở chứng - Ảnh: YTNV

 

Câu chuyện Hari Won kể lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và khán giả. Ai nấy đều tỏ ra e ngại bởi những gì nữ ca sĩ đã phải trải qua khi ở nhà một mình.

Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa' - Ảnh 2
Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa' - Ảnh 3
Bạn bè đều hỏi thăm Hari khi biết cô ở nhà một mình - Ảnh: Chụp màn hình

 

Khi Khả Như thắc mắc về sự vắng mặt của Trấn Thành. Giọng ca ‘Hương đêm bay xa’ liền trả lời trong lo sợ.

Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa' - Ảnh 4
Khả Như cũng vào hỏi thăm - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn lý giải nguyên nhân thùng rác bất ngờ đóng mở liên tục dù không nhận được yêu cầu:

“Nó cảm biến qua gương kia chị ơi, chị không đứng trước gương là không vậy nữa”

“Hình như do cái gương nó phản chiếu chuyển động của chị qua mắt cảm biến trên thùng rác nên vậy thôi. Thường mấy cái nắp, cửa tự động là cảm biến chuyển động, cảm biến vật cản. Để cái thùng rác né cái gương ra, tránh có vật cản xung quanh nằm trong bán kính mắt cảm biến rồi ngủ ngon nè chị ơi”,…

Hiện tại, câu chuyện Hari Won chia sẻ vẫn được sự thu hút từ bạn bè và cư dân mạng.

Hari Won có màn ‘thả thính’ cực ngọt ngào đến 'nửa kia': 'Em hôn anh cái cho anh khỏi trốn thoát em nè', khiến dân tình liên tục réo gọi Trấn Thành

Hari Won có màn ‘thả thính’ cực ngọt ngào đến 'nửa kia': 'Em hôn anh cái cho anh khỏi trốn thoát em nè', khiến dân tình liên tục réo gọi Trấn Thành

Ngay lập tức, dòng trạng thái "thả thính" vô cùng ngọt ngào của Hari Won khiến ai nấy cũng ngất ngây, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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Từ khóa:   trấn thành Hari Won - Trấn Thành vbiz

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