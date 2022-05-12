Trấn Thành vắng nhà, 'bà xã' Hari Won gặp biến sợ 'xanh mặt' ' Đừng có phá nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa'

Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc nhất nhì giới giải trí . Trước những sóng gió, Trấn Thành - Hari Won chứng minh cho mọi người thấy, họ đúng là một nửa của nhau. Từ khi kết hôn, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm của mình trước công chúng. Thậm chí, trên trang cá nhân, hai vợ chồng thường xuyên có những đoạn clip gây tấu hài khiến công chúng cười nghiêng ngã.

Trong đoạn clip, bà xã Trấn Thành cảm thấy vô cùng hoang mang khi thùng rác thông minh liên tục đóng mở khi chưa có yêu cầu. Trước cảnh tượng trên, Hari Won nhanh chóng “đe dọa” thùng rác rằng: “Ê ê im nha. Đừng có phá nữa. Đừng kiếm chuyện nữa đi. Im lặng, đường mở miệng. Ừ, im lặng cho tao. Nghe chưa. Nhỏ này nó phá hoài nè, đi xa, đừng kiếm chuyện tôi nữa”.

Cụ thể,vào tối 11/5, Hari Won đăng tải đoạn clip thùng rác liên tục tự đóng mở nắp dù cô không ra hiệu kèm theo dòng lời nhắn nhủ: “SOS! Giờ ai qua nhà tôi chơi với tôi được không? Tôi cần bạn thật sự”.



Hari kêu cứu vì thùng rác thông minh dở chứng - Ảnh: YTNV

Câu chuyện Hari Won kể lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và khán giả. Ai nấy đều tỏ ra e ngại bởi những gì nữ ca sĩ đã phải trải qua khi ở nhà một mình.

Bạn bè đều hỏi thăm Hari khi biết cô ở nhà một mình - Ảnh: Chụp màn hình

Khi Khả Như thắc mắc về sự vắng mặt của Trấn Thành. Giọng ca ‘Hương đêm bay xa’ liền trả lời trong lo sợ.

Khả Như cũng vào hỏi thăm - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn lý giải nguyên nhân thùng rác bất ngờ đóng mở liên tục dù không nhận được yêu cầu:

“Nó cảm biến qua gương kia chị ơi, chị không đứng trước gương là không vậy nữa”

“Hình như do cái gương nó phản chiếu chuyển động của chị qua mắt cảm biến trên thùng rác nên vậy thôi. Thường mấy cái nắp, cửa tự động là cảm biến chuyển động, cảm biến vật cản. Để cái thùng rác né cái gương ra, tránh có vật cản xung quanh nằm trong bán kính mắt cảm biến rồi ngủ ngon nè chị ơi”,…

Hiện tại, câu chuyện Hari Won chia sẻ vẫn được sự thu hút từ bạn bè và cư dân mạng.