Hari Won có màn ‘thả thính’ cực ngọt ngào đến 'nửa kia': 'Em hôn anh cái cho anh khỏi trốn thoát em nè', khiến dân tình liên tục réo gọi Trấn Thành

Ngay lập tức, dòng trạng thái "thả thính" vô cùng ngọt ngào của Hari Won khiến ai nấy cũng ngất ngây, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hari Won vừa đăng tải bức ảnh vô cùng trẻ trung, dễ thương cùng dòng trạng thái "thả thính" cực ngọt ngào đến ai đó, đã thu hút được nhiều sự chú ý, quan tâm của đông đảo khán giả. Cụ thể, bà xã nam MC viết: "Em hôn anh cái cho anh khỏi trốn thoát em nè. Bỏ ý định xa tui nha".

Bài viết "thả thính" của Hari Won khiến CĐM không khỏi thích thú. - Ảnh chụp màn hình Sau khi bài viết của Hari Won được chia sẻ, có thể thấy ngay lập tức CĐM gọi tên ông xã Trấn Thành, thậm chí hơn nữa còn đòi mách lại với nam MC vì dạo gần đây cô nàng thường xuyên "thả thính" trên mạng. "Nói có sách mách có chứng", thời gian gần đây Hari Won thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái mùi mẫn, đầy tình cảm như: "Em lười tập quá, anh có thể qua tập chung với em được không", "Dậy sớm đọc được tin nhắn của anh yêu, cuộc đời em màu hồng hồng", "Nhớ anh hết chịu nổi rồi, anh đang ở đâu", "Anh thích em nấu ăn, Em thì thích nấu anh"... không rõ là có phải những dòng trạng thái này đều dành cho Trấn Thành hay không nhưng thật sự CĐM có vẻ rất phấn khích và thích thú với những màn "thả thính" của bà xã Trấn Thành. Bà xã Trấn Thành ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. - Ảnh: FBNV Được biết, cặp đôi Trấn Thành - Hari Won kết hôn vào năm 2016, sau hơn 5 năm về chung một nhà và gắn bó với nhau, cặp vợ chồng khiến nhiều người phải ghen tị về cuộc sống hạnh phúc viên mãn mặc dù họ vẫn chưa có con. Chia sẻ về vấn đề này, Trấn Thành thẳng thắn cho biết rằng: “Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con.

Thưa quý vị không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh. Nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào. Tôi hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết", Trấn Thành bày tỏ suy nghĩ. Trấn Thành - Hari Won đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. - Ảnh: FBNV Hiện tại, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc và thường hay chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm thắm thiết của 2 vợ chồng.

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