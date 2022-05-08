Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau

Hậu trường 08/05/2022 20:33

Giữa lúc cư dân mạng đang hoang mang cực độ vì sự vắng mặt của Ninh Dương Lan Ngọc trong đám cưới Ngô Thanh Vân, sau đó nàng "ngọc nữ" đã có hành động hé lộ mối quan hệ thật với đàn chị.

Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân và bạn trai Huy Trần đã và đang chính thức diễn ra tại một resort ở Đà Nẵng. Qua đó, những hình ảnh hay diễn biến về đám cưới thể kỷ này cũng dần được hé lộ khiến cho khán giả vô cùng hào hứng, phấn khởi theo dõi.

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân xinh đẹp rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: FBNV
Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 2
Nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết tới tham dự lễ cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần. - Ảnh: FBNV

Hôn lễ của "nàng đả nữ" diễn ra trong một không gian vô cùng ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng, xa hoa, lãng mạn. Rất đông đảo nhiều sao Việt tham dự đám cưới cặp đôi này như: Jun Phạm, Will, Isaac, S.T Sơn Thạch, Xuân Lan, Nam Trung,... Họ đã có mặt tại resort từ hôm qua, đây cũng chính là dàn phù dâu - phù rể trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 3

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 4
Lễ cưới của Ngô Thanh Vân giới hạn số lượng khách mời. - Ảnh: FBNV

Được biết, lễ cưới của Ngô Thanh Vân chỉ vỏn vẹn giới hạn trong vòng 50 khách mời và chỉ có chưa tới 10 người trong giới showbiz Việt. Có lẽ nữ diễn viên chỉ muốn một đám cưới đơn giản, không phô trương nhiều, diễn ra trong sự chúc phúc của những người thật sự thân thiết với mình. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp dù có mối quan hệ khá thân thiết nhưng lại không có mặt để dự đám cưới của nữ diễn viên được.

Điều đặc biệt đáng chú ý, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã bất ngờ đăng tải hình ảnh "khóa môi" cực tình cảm, lãng mạn giữa Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần trong lễ cưới. Nàng "ngọc nữ" còn không quên gửi lời chúc mừng đặc biệt đến đàn chị thân thiết của mình: "Dì ghẻ của em Thanh Van Ngo , nay chị đẹp quá , tươi quá và hạnh phúc quá ...Anh chị mãi mãi nắm chặt tay nhau trọn vẹn thế này nhoa".

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 5
Lan Ngọc làm điều đặc biệt cho Ngô Thanh Vân. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy rằng, dù không trực tiếp tham dự lễ cưới của đàn chị, nhưng người đẹp Ninh Dương Lan Ngọc vẫn liên tục theo dõi, cũng như cập nhật tình hình về hôn lễ và dành một tình cảm đặc biệt cho Ngô Thanh Vân.

Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc, là đàn em khá thân thiết, cô nàng từng thủ vai chính trong Tấm Cám: Chuyện Chưa KểCô Ba Sài Gòn. Đây lại chính là 2 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng do nàng "đả nữ" sản xuất, được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt.

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 6
Tình cảm của Lan Ngọc và Ngô Thanh Vân vẫn tốt đẹp, chứ không như lời đồn đoán. - Ảnh: FBNV

Cũng trước đó, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra khá tò mò, thắc mắc rằng các đàn em thân thiết của Ngô Thanh Vân liệu có được mời đến tham dự lễ cưới hay không.

Theo đó, được nhắc tới là một số nghệ sĩ như: Tóc Tiên, Rima Thanh Vy, Đồng Ánh Quỳnh, Thuận Nguyễn, Song Luân,... tất cả họ đều là những đàn em thân thiết và thủ vai trong bộ phim Thanh Sói sắp được ra rạp của Ngô Thanh Vân.

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 7
Những đàn em thân thiết trong bộ phim Thanh Sói sắp ra rạp của Ngô Thanh Vân. - Ảnh: FBNV

Có lẽ Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng là 2 cái tên kế tiếp được cư dân mạng chú ý, đặc biệt quan tâm bởi vì họ từng mời Ngô Thanh Vân tới tham dự đám cưới tại Phú Quốc vào năm 2019. Cũng tại nơi đây, Ngô Thanh Vân đã có cơ hội nhận được bó hoa "may mắn" và thời gian sau đó cũng sớm thoát khỏi hội độc thân.

Động thái bất ngờ của Lan Ngọc dành cho Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại, làm rõ mối quan hệ với đàn chị sau đồn đoán không nhìn mặt nhau - Ảnh 8
Ngô Thanh Vân trong đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. - Ảnh: FBNV

Chính vì thế, Ngô Thanh Vân cũng từng gửi lời xin lỗi đến những ai không được mời và trải lòng cũng như tâm sự về mong muốn có một đám cưới nhỏ gọn, đơn giản nhưng ấm cúng. Cô chia sẻ:

"Lễ cưới nhỏ nhắn, xinh xinh với sự hiện diện của 2 gia đình và một vài người bạn gắn bó của Vân - Huy. Vân không muốn đây là Sự Kiện, mà thực sự muốn nó là một Kỷ Niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp và ấm cúng.

2 đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy".

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