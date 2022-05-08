Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao

Hậu trường 08/05/2022 19:06

Bài đăng đầy ẩn ý khi nói về chuyện tình cảm của Hoa hậu Thu Hoài khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Thu Hoài đã đăng bài viết nói về chuyện tình cảm kèm bức ảnh của cô càng khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, bàng hoàng.

Theo đó, Hoa hậu Thu Hoài có những dòng tâm sự: "Mãi mãi là bao lâu?

Trước đây, tôi cũng từng chia sẻ câu chuyện này rồi. 'Mãi mãi' trong tình cảm chỉ là một câu nói - không hơn không kém. Dù khi nói câu ngọt ngào đó, người đàn ông hoặc người đàn bà đều thật tâm muốn ở cạnh nhau 'mãi mãi'. Nhưng, mãi mãi là bao lâu?

Tình cảm của con người không phải bất biến. Trái tim họ cũng vậy, cảm xúc cũng vậy. Có ai đi tới hôn nhân mà không thật lòng yêu và muốn gắn bó cùng người kia suốt phần đời còn lại? Nhưng mỗi ngày, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn cặp đôi kéo nhau ra toà li dị. 'Mãi mãi' nhiều khi chỉ kéo dài được ít tuần…

Cứ nghe, cứ vui, nhưng đừng tin vào 'mãi mãi'. Ngoại trừ việc bạn sẽ hít thở, ăn uống mãi tới cuối đời, còn lại thì 'mãi mãi' cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Phải không hả mọi người?”

Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao - Ảnh 1
Bài viết về chuyện tình cảm của Hoa hậu Thu Hoài. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy bài viết của Thu Hoài được chia sẻ trong đúng thời điểm "Vua cá Koi" - Thắng Ngô lấy vợ trẻ là ca sĩ Hà Thanh Xuân sau 2 năm lên sóng truyền hình nói ngôn tình với vợ trên truyền hình. Ngay sau khi bài viết của cô được đăng tải, đã nhận được sự đồng tính từ phía một số bạn bè, đồng nghiệp.

Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao - Ảnh 2

Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng thể hiện sự đồng tình với Thu Hoài. - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đoán rằng Thu Hoài chỉ là đơn thuần đang bày tỏ tâm trạng, chính kiến của cá nhân về chuyện tình cảm mà thôi. Được biết sau 7 năm hẹn hò cùng Trí Tống, Thu Hoài và bạn trai đã đăng kí kết hôn vào ngày 29/6 năm ngoái. Anh chàng sinh năm 1986, kém hoa hậu đến tận 10 tuổi.

Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao - Ảnh 4
Hoa hậu Thu Hoài nhan sắc ngày càng thăng hạng. - Ảnh: FBNV

Có lẽ trong khoảng thời gian đầu khi quen nhau, cô quyết định giữ kín mối quan hệ với bạn trai và cũng hạn chế xuất hiện cùng bạn trai ở hầu hết mọi nơi. Chắc bởi vì cuộc tình của hai người luôn bị bố mẹ Trí Tống phản đối, ngăn cản. Điều này khiến cho cả hai người cũng khá buồn và khó xử. Chính những lúc họ có cơ hội được đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, được con cái ủng hộ, thời điểm đó cô mới cảm thấy thoải mái và quyết định công khai chuyện đời tư của mình. 

Bạn thân nghệ sĩ Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi nói về chuyện tình cảm ‘mãi mãi là bao lâu’, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao - Ảnh 5
Thu Hoài chụp cùng bạn trai Trí Tống. Ảnh: FBNV

Cùng là doanh nhân, làm việc cùng nhau, họ trở nên đồng cảm và cho nhau nhiều lời khuyên trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, Thu Hoài tiết lộ Trí Tống còn là người truyền cảm hứng cho cô sống lành mạnh, khoa học hơn, đi du lịch, thích tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Và hơn hết, hai người độc lập về tài chính, cũng như không bị phụ thuộc vào đối phương quá nhiều.

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