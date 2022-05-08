Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường

Hậu trường 08/05/2022 17:03

Hiện tại, hôn lễ của cặp đôi Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, trước giờ G diễn ra đám cưới, trên mạng bỗng lan truyền nhanh chóng khoảnh khắc Huy Trần tháp tùng Ngô Thanh Vân trên con xe mui trần, kèm theo dòng chữ chia sẻ: "Just married (Tạm dịch: Mới kết hôn)". Có thể nhận thấy trong đoạn clip, cặp đôi đã không ngại thể hiện tình cảm, cử chỉ thân mật. "Nàng đả nữ" Vbiz trên tay cầm bó hoa tươi thắm đưa cao lên trời, còn đàng trai lộ rõ biểu cảm hạnh phúc khôn tả. Được biết, đoạn clip này đã được ghi lại vào ngày hôm qua (7/5), khi cả hai người đang cùng thực hiện một bộ ảnh trước thềm đám cưới.

Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường - Ảnh 1
Được biết, bức hình này được chụp vào hôm qua (7/5). - Ảnh: "team qua đường"

Có thể nói trong năm 2022, đông đảo người hâm mộ liên tiếp được chứng kiến những ngày vui, thông báo lên xe hoa của các cặp đôi trong showbiz Việt. Hoà chung với không khí tốt lành, hôm nay ngày 8/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ cùng nắm tay nhau chính thức bước vào lễ đường sau khoảng thời gian dài gắn bó và tìm hiểu nhau.

Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường - Ảnh 2
Sau tất cả, Ngô Thanh Vân - Huy Trần chính thức về chung nhà! - Ảnh: FBNV

Cũng theo thông tin từ thiệp cưới, hôn lễ của cả hai người sẽ được tổ chức một cách ấm cúng, thân mật tại một khu resort cao cấp ở Đà Nẵng với số lượng khách mời giới hạn chỉ vỏn vẹn 50 người bao gồm chủ yếu những người bạn thân thiết trong giới showbiz như: Jun Phạm, Will, Isaac, S.T Sơn Thạch, Xuân Lan, Nam Trung,...

Trước đó vài giờ, toàn bộ ekip đã có mặt đông đủ để chuẩn bị hoàn tất các khâu trang trí cho không gian hôn lễ ngoài biển của "nàng đả nữ" và bạn trai kém tuổi một cách chỉn chu nhất. 

Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường - Ảnh 3
Không gian diễn ra hôn lễ của cặp đôi đình đám Vbiz. - Ảnh: FBNV
Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường - Ảnh 4
Ekip đã có mặt từ rất sớm để trang trí cho lễ đường của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. - Ảnh: FBNV
Thúy Hạnh bất ngờ công khai hình ảnh 'trà xanh', biết danh tính càng khiến dân tình ngỡ ngàng hơn

Thúy Hạnh bất ngờ công khai hình ảnh 'trà xanh', biết danh tính càng khiến dân tình ngỡ ngàng hơn

Cựu người mẫu Thúy Hạnh vừa có bài đăng tung hê nhân vật "tiểu tam" xen ngang vào vợ chồng cô, làm ai nấy cũng không khỏi bật cười, thương xót cho số phận chàng trai này.

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