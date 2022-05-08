Khoảnh khắc hiếm hoi của Ngô Thanh Vân và Huy Trần trước giờ G, cặp đôi xuất hiện trên xe mui trần tiến đến lễ đường

Mới đây, trước giờ G diễn ra đám cưới, trên mạng bỗng lan truyền nhanh chóng khoảnh khắc Huy Trần tháp tùng Ngô Thanh Vân trên con xe mui trần, kèm theo dòng chữ chia sẻ: "Just married (Tạm dịch: Mới kết hôn)". Có thể nhận thấy trong đoạn clip, cặp đôi đã không ngại thể hiện tình cảm, cử chỉ thân mật. "Nàng đả nữ" Vbiz trên tay cầm bó hoa tươi thắm đưa cao lên trời, còn đàng trai lộ rõ biểu cảm hạnh phúc khôn tả. Được biết, đoạn clip này đã được ghi lại vào ngày hôm qua (7/5), khi cả hai người đang cùng thực hiện một bộ ảnh trước thềm đám cưới.

Được biết, bức hình này được chụp vào hôm qua (7/5). - Ảnh: "team qua đường"

Có thể nói trong năm 2022, đông đảo người hâm mộ liên tiếp được chứng kiến những ngày vui, thông báo lên xe hoa của các cặp đôi trong showbiz Việt. Hoà chung với không khí tốt lành, hôm nay ngày 8/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ cùng nắm tay nhau chính thức bước vào lễ đường sau khoảng thời gian dài gắn bó và tìm hiểu nhau.