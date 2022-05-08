'Tình tin đồn' vừa lên xe hoa, Quang Lê đã công khai thân mật bên mỹ nhân lạ mặt, netizen 'thúc giục' mau rước nàng về

Hậu trường 08/05/2022 14:41

Sau khi vướng tin đồn tình ái với Hà Thanh Xuân, Quang Lê công khai đang tìm hiểu một mỹ nhân xinh đẹp gây nhiều chú ý.

Quang Lê được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ông hoàng bolero" bởi chất giọng ngọt ngào, đi sâu vào lòng người. Bên cạnh sự nghiệp gây được nhiều tiếng vang thì cuộc sống đời tư tình cảm của nam ca sĩ cũng vướng không ít ồn ào.

Vừa qua, Quang Lê vướng phải tin đồn tình ái với Hà Thanh Xuân vì cả 2 nhiều lần xuất hiện tình tứ bên nhau, đặc biệt còn không ngần ngại xưng hô "vợ - chồng". Tuy nhiên, sau khi cô nàng lên xe hoa, Quang Lê đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa 2 người chỉ là anh em thân thiết chứ không phải yêu đương như dân tình vẫn đồn đại.

'Tình tin đồn' vừa lên xe hoa, Quang Lê đã công khai thân mật bên mỹ nhân lạ mặt, netizen 'thúc giục' mau rước nàng về - Ảnh 1
Quang Lê từng vướng phải tin đồn tình ái với Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Mới đây, trên sóng livestream, Quang Lê đã công khai "tìm hiểu" một mỹ nhân xinh đẹp khác. Không chỉ vậy, giọng ca sinh năm 1979 còn khiến dân tình một phen không khỏi bất ngờ khi cách đây không lâu đã chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên một cô gái vô cùng trẻ đẹp. Người này được đồn đoán chính là mỹ nhân mà Quang Lê công khai đang tìm hiểu.

'Tình tin đồn' vừa lên xe hoa, Quang Lê đã công khai thân mật bên mỹ nhân lạ mặt, netizen 'thúc giục' mau rước nàng về - Ảnh 2
Quang Lê đã công khai "tìm hiểu" một mỹ nhân xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh này, cả hai không ngần ngại ngồi sát vào nhau thậm chí còn có nhiều hành động thân mật như hôn má và trao nhau ánh mắt, nụ cười hạnh phúc như một cặp đôi đang yêu. Những hình hình ảnh sau khi đăng tải thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ nóng lòng chờ ngày anh "rước nàng về dinh".

'Tình tin đồn' vừa lên xe hoa, Quang Lê đã công khai thân mật bên mỹ nhân lạ mặt, netizen 'thúc giục' mau rước nàng về - Ảnh 3
Cả 2 không ngại có những cử chỉ thân mật - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một talkshow, nam ca sĩ cũng từng gây bất ngờ khi thừa nhận đã lấy vợ từ thưở còn đôi mươi do gia đình mai mốt. Tuy nhiên, sau đó, cả 2 đã nhanh chóng ly hôn vì nhiều khác biệt trong cuộc sống, suy nghĩ. Từ lúc đó cho đến nay, anh đã trải qua nhiều cuộc tình tai tiếng với các mỹ nhân xinh đẹp nhưng ở tuổi 43, Quang Lê vẫn chưa tìm được bạn đời phù hợp với mình.

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