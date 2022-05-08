Thúy Hạnh bất ngờ công khai hình ảnh 'trà xanh', biết danh tính càng khiến dân tình ngỡ ngàng hơn

Có thể thấy trong bức ảnh, ông xã Minh Khang đang ôm ấp tình tứ với Bình Minh trên sân golf. Điều đáng chú ý là Thúy Hạnh còn ưu ái trang điểm cho diễn viên Bình Minh bằng app, thiết kế với layout hết sức sặc sỡ "ô dề".

Vào hồi đầu năm, Thúy Hạnh đã có màn "bóc phốt" ông xã Minh Khang sánh vai cùng nhân vật "tiểu tam" là... Bình Minh. Cũng mới đây, cựu người mẫu lại tiếp tục đăng tải hình ảnh "tung hê" bộ đôi này, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bật cười thích thú.

Ngay lập tức, bài đăng của Thúy Hạnh khiến nhiều người bật cười, thậm chí còn hóm hỉnh khi đùa rằng cô "quá ác", quá nhẫn tâm với ông xã Minh Khang và người anh em Bình Minh.

Cựu người mẫu hài hước viết kèm hình ảnh được đăng tải: "Hôm trước họ còn trốn tôi dắt tay nhau đi chơi. Hôm nay công khai trước mặt tôi mới ghê chứ. Rồi cuối cùng ai bông ai trái vậy?".

Một số bình luận hóm hỉnh của netizens dưới bài đăng của Thúy Hạnh. - Ảnh chụp màn hình

Bình Minh trở thành "tiểu tam bất đắc dĩ" qua những câu chuyện hài hước của cựu người mẫu. - Ảnh: FBNV

Theo như trước đó, vào tháng 1/2022, Thúy Hạnh từng gây xôn xao dân tình khi truy tìm dấu vết "tiểu tam" của ông xã vào lúc cô vắng nhà.

Cũng theo lời Thúy Hạnh chia sẻ, chỉ vừa đi được 2 ngày, không lâu sau đó cô đã thấy chồng "tay trong tay" tình cảm mặn nồng với một người đàn ông. Hơn nữa, cựu người mẫu còn "cầu cứu" dân mạng để mau chóng có thể truy lùng "trà xanh", tìm ra thủ phạm xen ngang vợ chồng cô.

"Em mới đi có 2 ngày mà đã thấy anh bạn mình 'tay trong tay' với một bạn trai khác. Cả nhà tinh mắt truy lùng giúp em danh tính anh bạn bên trái với. Bạn ấy thuộc gia đình nào báo gia đình dắt về giúp em ạ. Em không muốn sau 1 tuần ăn Tết về nhà anh bạn cùng phòng bị 'bắt' đi mất", Thúy Hạnh khổ tâm chia sẻ.

Mặc dù có thể thấy ảnh được chụp từ phía sau, nhưng nếu tinh ý ai nấy cũng đều nhận ra "nam chính" trong bức ảnh này chính là siêu mẫu Bình Minh. Sự hài hước thú vị của cựu người mẫu Thúy Hạnh khiến cho cư dân mạng cười bể bụng.

Bức ảnh trước đó của Minh Khang và Bình Minh do Thúy Hạnh khoe. - Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh - Minh Khang được biết đến là cặp đôi có nhiều sự khác biệt, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách của cặp vợ chồng này. Tuy nhiên, không vì thế là điều cản trở hai người đến với nhau. Thậm chí, cả hai còn rất hòa hợp khi nên duyên vợ chồng và có một cuộc hôn nhân lâu dài, hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của Thúy Hạnh - Minh Khang. - Ảnh: FBNV

Họ đã sống gắn bó với nhau gần 2 thập kỷ và có 2 cô con gái vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn. Hình ảnh mái ấm gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn thường xuyên được Thúy Hạnh chia sẻ lên mạng xã hội.