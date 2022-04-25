Hari Won bụng vẫn 'phẳng lỳ' sau 6 năm kết hôn, mẹ chồng 'thèm cháu ra mặt', nói một câu với con dâu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng 'vừa giận, vừa thương'

Hậu trường 25/04/2022 11:17

6 năm kể từ khi Hari Won và Trấn Thành về chung 1 nhà. Trong khi cặp vợ chồng trẻ vẫn chẳng hề sốt ruột chuyện con cái, thì 1 bộ phận dân mạng lại có phần tò mò về thái độ của mẹ chồng dành cho nàng dâu nổi tiếng này.

Thời gian gần đây, Hari Won liên tục bị đồn mang thai con đầu lòng với Trấn Thành khi thường xuyên mặc váy rộng, tránh lộ vóc dáng. Cho dù có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng việc Trấn Thành và Hari Won chưa sinh con sau 6 năm chung sống khiến cư dân mạng quan tâm, bàn tán. Đặc biệt, không ít người vô cùng tò mò thái độ của mẹ chồng nữ ca sĩ Hàn Quốc.

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Hari Won nhiều lần lộ ảnh diện trang phục rộng, dấy lên nghi vấn mang thai - Ảnh: FBNV

Nhiều cư dân mạng bất ngờ đào lại chia sẻ của mẹ đẻ của Trấn Thành trong chương trình “Khi đàn ông mang bầu”. Theo đó, bà từng mong muốn Hari Won sớm có bầu để có thể cảm nhận được tình thương và yêu thương mẹ của mình nhiều hơn.

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Cặp vợ chồng đình đám tham gia show 'Khi Đàn Ông Mang Bầu' - Ảnh: Internet

Mẹ chồng nữ ca sĩ không ngại hối thúc các con ngay trên sóng truyền hình: "Đẻ sớm có mẹ nuôi, sau này mẹ hết xí quách, lúc đó 2 đứa tự xử luôn".

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Mẹ chồng Hari Won - Ảnh: FBNV

 

Mong muốn của mẹ chồng Hari Won khiến khán giả đồng cảm. Bởi ở độ tuổi của bà, con cháu chính là niềm vui, là nỗi khao khát lớn lao nhất. Tuy nhiên, cũng không ít netizen thương cảm cho Hari Won, vì vợ chồng "Xìn - Ri" từng nhiều lần đề cập đến chuyện có con và nghẹn ngào chia sẻ về nguyên nhân thực sự.

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Trấn Thành không áp lực chuyện con cái, chỉ cần 2 vợ chồng sống hạnh phsucm vui xẻ là đủ - Ảnh: FBNV

Trong một chương trình truyền hình, nam MC tâm sự: "Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con.

Thưa quý vị không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh. Nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào.

Tôi hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết".

Về phía Hari Won, cô cũng không ít lần bày tỏ khao khát làm mẹ và xúc động tiết lộ nguyên do. "Một phần cũng do sức khỏe của em, em đã phẫu thuật tử cung 2 lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường, khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm", mỹ nhân sinh năm 1985 từng ngậm ngùi chia sẻ. 

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Sau 6 năm chung sống, tình cảm vợ chồng Trấn Thành - Hari vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh: Internet

Mặc dù hiện tại, nhiều sao Việt đã yên bề gia thất với "vợ đẹp, con ngoan" song cặp đôi Trấn Thành và Hari Won vẫn khiến CĐM ghen tỵ ra mặt vì độ ngọt ngào, hạnh phúc khi thường xuyên vi vu du lịch cùng nhau, bày tỏ tình cảm "ngọt như đường" trên MXH.

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Tối ngày 17/3, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ thông báo đầy ẩn ý "2 vạch" khiến nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ lo lắng.

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