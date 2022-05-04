Hari Won tung clip vô tình để lộ tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành, CĐM 'tặc lưỡi' mắt không thể ngừng chú ý

Hậu trường 04/05/2022 14:34

Hari Won tung clip nhảy nhót nhưng CĐM chỉ tập trung vào tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành.

Chiều 3/5, Hariwon thu hút sự chú ý của mạng xã hội khi đăng tải clip nhảy nhót kèm dòng trạng thái “Mới tập thể dục xong nên tóc bối rối. Set up điện thoại thì lúc đầu bị rớt mà cũng may lượm và quay được luôn hihi”.

Hari Won tung clip vô tình để lộ tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành, CĐM 'tặc lưỡi' mắt không thể ngừng chú ý - Ảnh 1
Hariwon đăng clip nhảy nhót - Ảnh minh họa: Internet

Trong clip nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản ở nhà và thực hiện những động tác nhảy điêu luyện hút mắt người nhìn. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung với mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật cũng khiến người hâm mộ xao xuyến.

Hari Won tung clip vô tình để lộ tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành, CĐM 'tặc lưỡi' mắt không thể ngừng chú ý - Ảnh 2
Hariwon có nhan sắc trẻ trung xinh đẹp - Ảnh: TTNV

Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight của dân tình có lẽ dồn hết vào tủ giày “khủng” đằng sau của nữ ca sĩ. Trong video dễ dàng thấy được chiếc tủ đựng hàng trăm đôi giày sang trọng, đắt đỏ của ông xã Trấn Thành. Dưới phần bình luận, người hâm mộ gửi lời khen đến nhan sắc xinh đẹp và khả năng vũ đạo của Hari Won. Bên cạnh đó là sự ngạc nhiên tập trung vào tủ giày khủng của Trấn Thành.

Hari Won tung clip vô tình để lộ tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành, CĐM 'tặc lưỡi' mắt không thể ngừng chú ý - Ảnh 3
Hari Won tung clip vô tình để lộ tài sản 'kếch xù' của Trấn Thành, CĐM 'tặc lưỡi' mắt không thể ngừng chú ý - Ảnh 4
CĐM chỉ tập trung vào tủ giày hiệu phía sau - Ảnh: TTNV

Đây không phải là lần đầu tiên, tủ giày khủng của Trấn Thành được hé lộ với người hâm mộ. Có thể nói, số lượng giày của ông xã Hari Won vô cùng nhiều, hơn cả một cửa hàng và có giá trị vô cùng đắt đỏ đến từ các thương hiệu lớn bé khác nhau đến mức Nam MC từng phải thốt lên rằng: "Tôi phải nói thật, nhà tôi cũng như tiệm giày".


Trấn Thành từng khoe 'tài sản khủng' của mình - Ảnh: TTNV

Được biết, vợ chồng Trấn Thành đều là những nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng trong showbiz, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà cặp đôi còn sở hữu khối tài sản giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt, cặp đôi cũng được mệnh danh là tay chơi hàng hiệu có tiếng. Trấn Thành đã dành riêng 1 gian phòng để làm tủ chứa giày, sương sương cũng hơn cả trăm đôi với đủ các thương hiệu đắt tiền. Bên cạnh đó là tủ áo sơ mi và áo vest không thiếu màu sắc và kiểu dáng nào. Xem tới đây tưởng đã choáng lắm rồi, ai ngờ "người đàn ông thơm nhất showbiz" Trấn Thành còn hé lộ luôn kệ trưng bày nước hoa siêu khủng hàng trăm chai xếp ngay ngắn.

Hari Won bụng vẫn 'phẳng lỳ' sau 6 năm kết hôn, mẹ chồng 'thèm cháu ra mặt', nói một câu với con dâu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng 'vừa giận, vừa thương'

Hari Won bụng vẫn 'phẳng lỳ' sau 6 năm kết hôn, mẹ chồng 'thèm cháu ra mặt', nói một câu với con dâu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng 'vừa giận, vừa thương'

6 năm kể từ khi Hari Won và Trấn Thành về chung 1 nhà. Trong khi cặp vợ chồng trẻ vẫn chẳng hề sốt ruột chuyện con cái, thì 1 bộ phận dân mạng lại có phần tò mò về thái độ của mẹ chồng dành cho nàng dâu nổi tiếng này.

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