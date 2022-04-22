Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà

Hậu trường 22/04/2022 14:08

Dòng trạng thái chia sẻ ngọt ngào của Trấn Thành nhắn nhủ đến Hari Won sau 6 năm về chung nhà khiến nhiều chị em phải ghen tị.

Trấn Thành – Hari Won được biết đến là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz Việt. Kể từ khi kết hôn cho đến nay đã 6 năm, Trấn Thành và bà xã thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc và ngọt ngào của cả 2 nên nhận được sự yêu mến nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam MC đã đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào, cực tình cảm kèm với bức ảnh chụp chung với Hari Won khiến cho cộng đồng mạng phải ghen tị: "Ta cứ làm cho nhau cười như thế em nhé. Love you".

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 1
Bài viết ngọt ngào mà Trấn Thành dành cho bà xã. - Ảnh chụp màn hình

 

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 2
Hình ảnh nam MC và bà xã Hari Won được đăng kèm dòng trạng thái. - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết, có rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng của cặp vợ chồng Trấn Thành – Hari Won:

"Chú Trấn Thành và cô Hari Won sẽ mãi là cặp đôi dễ thương tình cảm và hạnh phúc nhất ở trong lòng của tất cả Fan hâm mộ. Mãi ngưỡng mộ cô chú".

"Sống chung nhà riết rồi nhìn giống nhau quá. Chúc nụ cười mãi trên môi"

"Dễ thương quá ,thích cặp đôi này nhất ,chúc hai em mãi hạnh phúc"

"Ngưỡng mộ hạnh phúc của anh chị"

"Nhìn anh chị cười là đã thấy hạnh phúc rồi"

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 3

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 4

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 5

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 6
Một số bình luận của CĐM trước tình cảm đẹp của vợ chồng Trấn Thành - Hari. - Ảnh chụp màn hình

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 7

Có thể nói mặc dù kết hôn đã được 6 năm nhưng tình cảm của Trấn Thành và Hari Won vẫn mặn nồng, hạnh phúc như thuở mới yêu nhau và cả 2 vẫn đang tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son mà chưa vội quyết định có con. Trấn Thành từng dành nhiều lời có cánh cho bà xã trên mạng xã hội: "Các bạn biết không, với cái đứa ham vui, thích tự do bay nhảy như tôi thì lúc đầu hôn nhân như một cái gì đó rất mơ hồ và nghe thôi đã rùng mình. Sợ lắm!

Nhưng bà xã đã cho tôi một định nghĩa mới về hôn nhân và tôi cũng cho cô ấy một điều tương tự như vậy. Chúng tôi nhận thấy, hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung khổ sở với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn.

Mà nó sẽ là thực tại hay ho nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người. Viết tới đây, tôi nghĩ tôi đã may mắn tìm đúng! Và chắc vợ tôi cũng vậy! Đoán vậy đó, tại 6 năm rồi, chưa chán! yêu em".

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 8

Netizen 'phát sốt' với màn phát 'cẩu lương' ngọt ngào của Trấn Thành dành cho Hari Won sau 6 năm về chung nhà - Ảnh 9

Được biết, Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào tháng 12.2016 sau khi công khai hẹn hò trong một thời gian. Cũng thời điểm đó, cặp đôi vướng không ít tranh cãi trái chiều, thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là chiêu trò PR, đánh bóng tên tuổi của họ. Vượt qua những sóng gió tình cảm, thử thách trở ngại từ nhiều phía, giờ đây cặp đôi vẫn gắn bó đồng hành cùng nhau và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống quá đỗi hạnh phúc.

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