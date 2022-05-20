Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block'

Hậu trường 20/05/2022 09:30

Trấn Thành dành thời gian để nghỉ ngơi buổi trưa để giao lưu với người hâm mộ nhưng lại bị antifan làm loạn, anh đã học Trần My cách trị antifan thẳng tay.

Mới đây, Trấn Thành đã làm xôn xao mạng xã hội khi phát sóng livestream trên fanpage cá nhân. Cụ thể, nam diễn viên đã dành thời gian để nghỉ ngơi buổi trưa để giao lưu, chia sẻ cho người hâm mộ các bí quyết giúp có một cuộc sống lành mạnh.

Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block' - Ảnh 1
MC quốc dân Trấn Thành - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, trong khi buổi phát sóng trực tiếp đang được diễn ra, nhiều thành phần kém duyên đã bình luận một số điều tiêu cực khiến Trấn Thành không vui. Tuy nhiên, để giữ cho buổi phát sóng được diễn ra suôn sẻ, nam danh hài không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ học theo Trần My - "hotgirl bán kem trộn", thẳng tay block luôn những người bình luận xấu: “Bây giờ, em bắt chước mấy bé online. Nói bậy, block”. Theo đó, Trấn Thành lặp lại cụm từ “nói bậy, block” nhiều lần với nét mặt “tỉnh bơ” khiến dân tình được phen cười khoái chí trước sự hài hước của nam diễn viên.

Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block' - Ảnh 2
Trấn Thành học theo Trần My block antifan nói bậy - Ảnh: Internet

 

Sau đó, nam diễn viên 'Bố Già' đã nhắn nhủ đôi lời với khán giả trên sóng livestream: "Thời buổi này ai mà đi nói bậy trên livestream, như vậy là không được. Nói gì vui vẻ đi các bạn, nói gì yêu nhau thương nhau đi hẵn nói. Thương nhau thôi, thời buổi gì mà còn làm buồn nhau nữa, nhà quê lắm. Nói chuyện là phải yêu thương nhau".  

Antifan lại làm loạn, Trấn Thành học hỏi 'hotgirl kem trộn' Trần My đọc 'thần chú' trị antifan 'Nói bậy, block' - Ảnh 3
Trấn Thành đã từng 'dẹp loạn' antifan tung tin nhắn sai sự thật về mình trước đó - Ảnh: Internet

 

Được biết, Trấn Thành là nghệ sĩ có nhiều bí quyết trị ‘antifan’ khôn khéo nhất Vbiz. Vào tháng 5/2020, Trấn Thành bị tung tin nhắn với nội dung sai sự thật bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Nam MC lập tức đăng tải bài viết nhờ cậy khán giả tìm kiếm thông tin của 2 nhân vật tung tin xấu về mình. Khi nắm bắt được tin tức chi tiết về 2 người này, Trấn Thành đến tận nhà antifan để làm rõ mọi chuyện. Trước sự chất vấn của Trấn Thành, 2 nhân vật nói trên đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, ông xã Hari Won vẫn quyết làm tới cùng. Nam MC cho biết, anh gửi đơn lên công an khu vực nơi 2 người này sinh sống để nhờ chính quyền xử lý. Anh cũng mong muốn những trường hợp như thế này phải bị nghiêm trị để bảo vệ cho nghệ sĩ và trật tự của xã hội.

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Từ khóa:   Diễn viên hài Trấn Thành trần my vbiz

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