Trấn Thành bất ngờ tuyên bố 'cạch mặt' Miu Lê vì làm hành động này với anh trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 30/05/2022 08:13

Trấn Thành bất ngờ công khai 'cạch mặt' với nữ ca sĩ Miu Lê khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Mới đây, Trấn Thành bất ngờ công khai muốn đối chọi lại với nữ ca sĩ Miu Lê khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, hoang mang. Cụ thể, Miu Lê đã lầy lội sưu tầm những hình ảnh Trấn Thành mặc váy đỏ giả gái, sau đó ghép với những tấm ảnh diện đầm đỏ của mình trong MV “Có không giữ, mất đừng tìm” rồi gửi cho Trúc Nhân xem. Nữ ca sĩ vốn chỉ định “kín đáo” chia sẻ loạt ảnh hài hước với anh bạn thân để cả 2 cùng cười, ấy vậy mà sau đó Trúc Nhân đã thẳng tay “chơi” cô nàng 1 vố, đăng tải công khai để “bàn dân thiên hạ”, đặc biệt là “nạn nhân” Trấn Thành nhìn thấy.

Trấn Thành bất ngờ tuyên bố 'cạch mặt' Miu Lê vì làm hành động này với anh trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Trúc Nhân đăng hình Trấn Thành giả gái so sánh với Miu Lê - Ảnh: FBNV

 

Cũng chính vì những tấm ảnh dìm này mà Trấn Thành đã “tức tối” để lại bình luận đòi report đánh sập tài khoản của Miu Lê khiến cư dân mạng được một phen “cười ná thở”.

Trấn Thành bất ngờ tuyên bố 'cạch mặt' Miu Lê vì làm hành động này với anh trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Trấn Thành đòi report Miu Lê - Ảnh: Chụp màn hình

 

Là kẻ “phản bội” khiến bạn thân "gặp nạn", Trúc Nhân không chỉ không ra tay cứu nguy mà còn cười hả hê: "Chết ngươi rồi", "Khúc gửi sao mạnh tay lắm mà". Về phía Miu Lê, mặc dù có gan trêu chọc đàn anh nhưng đến khi bị tóm lại sợ bị "troll" ngược lại.Tương tác lầy lội dễ thương của 3 nghệ sĩ khiến dân tình thích thú.

Trấn Thành bất ngờ tuyên bố 'cạch mặt' Miu Lê vì làm hành động này với anh trên mạng xã hội khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Trấn Thành và Miu Lê trong một gameshow - Ảnh: Internet

 

Được biết, Trấn Thành vốn được biết tới là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất showbiz Việt. Xuất hiện trên sóng truyền hình với sự chỉn chu, có đầu tư và lối dẫn thu hút, anh đã thành công trong việc chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả. Không những thế anh còn được lòng rất nhiều đồng nghiệp vì hòa đồng, chiếu cố chăm sóc đàn em và cả những anh chị lớn hơn.

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Từ khóa:   trấn thành miu lê trúc nhân

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