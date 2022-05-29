Lâm Khánh Chi tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng, ai ngờ lại chính là bạn thân của Trấn Thành

Hậu trường 29/05/2022 17:03

Khi được Trấn Thành đưa ra 3 ví dụ về mẫu đàn ông lý tưởng, Lâm Khánh Chi đã không ngần ngại lựa chọn người bạn thân của nam MC với lý do "an toàn".

Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải lên kênh YouTube của mình một video thú vị ghi lại hậu trường một chương trình và có sự xuất hiện của Lâm Khánh Chi. Khi Lâm "công chúa" đang nghỉ ngơi, nam MC đã mon men đến, bắt chuyện, cả hai đã cùng nói với nhau nhiều vấn đề, trong đó có chuyện tình cảm.

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Trấn Thành tâm sự với Lâm Khánh Chi về chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Theo đó, Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng hiện tại cô vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm với ai kể từ sau khi chia tay chồng cũ. Nghe vậy, Trấn Thành liền hỏi về gu đàn ông của Lâm Khánh Chi, có ai trong giới giải trí hiện tại gần giống với mẫu hình lý tưởng của cô hay không.

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Lâm Khánh Chi tiết lộ mẫu người đàn ông lý tưởng của mình với nam MC - Ảnh: Internet

Nghe Trấn Thành hỏi, Lâm Khánh Chi cũng thật lòng đáp lại: “Nói chung là gặp nhau là có cảm xúc, mình gặp ai mình thích mới được, nói chung là cũng đẹp trai. Người đó phải biết quan tâm và yêu thương mình”.

Tiếp theo đó, Trấn Thành đã đưa ra một vài cái tên cũng là những sao nam nổi tiếng hiện tại cho Lâm Khánh Chi lựa chọn: “Đẹp trai như Vĩnh Thụy, Kim Lý không, hay diễn viên Anh Đức. Vĩnh Thụy là mặt hơi sexy, Kim Lý kiểu manly, Johnny Trí Nguyễn là kiểu khô khô, Anh Đức là kiểu đàn ông gia đình. Thì Chi thấy gu nào hợp?". Trước những cái tên được liệt kê, Lâm Khánh Chi đã lựa chọn diễn viên Anh Đức với lý do "bình an, an toàn".

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Giữa 3 cái tên đình đám, Lâm Khánh Chi đã chọn Anh Đức là hình mẫu của mình - Ảnh: Internet
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Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Lâm Khánh Chi tiết lộ về tình trạng mối quan hệ tình cảm sau khi chia tay chồng cũ - Ảnh: Internet

Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Lâm Khánh Chi tiết lộ về tình trạng mối quan hệ tình cảm sau khi chia tay chồng cũ. Thông qua lựa chọn này của cô, có thể thấy nữ nghệ sĩ không quá quan tâm đến ngoại hình mà chỉ cần đối phương thương yêu, quan tâm mình là đủ.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trấn Thành diễn viên Anh Đức

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