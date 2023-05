Lâm Khánh Chi tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng, ai ngờ lại chính là bạn thân của Trấn Thành

Lâm Khánh Chi tiết lộ mẫu người đàn ông lý tưởng của mình với nam MC - Ảnh: Internet

Nghe Trấn Thành hỏi, Lâm Khánh Chi cũng thật lòng đáp lại: “Nói chung là gặp nhau là có cảm xúc, mình gặp ai mình thích mới được, nói chung là cũng đẹp trai. Người đó phải biết quan tâm và yêu thương mình”.

Tiếp theo đó, Trấn Thành đã đưa ra một vài cái tên cũng là những sao nam nổi tiếng hiện tại cho Lâm Khánh Chi lựa chọn: “Đẹp trai như Vĩnh Thụy, Kim Lý không, hay diễn viên Anh Đức. Vĩnh Thụy là mặt hơi sexy, Kim Lý kiểu manly, Johnny Trí Nguyễn là kiểu khô khô, Anh Đức là kiểu đàn ông gia đình. Thì Chi thấy gu nào hợp?". Trước những cái tên được liệt kê, Lâm Khánh Chi đã lựa chọn diễn viên Anh Đức với lý do "bình an, an toàn".