Lâm Khánh Chi tiết lộ mẫu đàn ông lý tưởng, ai ngờ lại chính là bạn thân của Trấn Thành

Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải lên kênh YouTube của mình một video thú vị ghi lại hậu trường một chương trình và có sự xuất hiện của Lâm Khánh Chi. Khi Lâm "công chúa" đang nghỉ ngơi, nam MC đã mon men đến, bắt chuyện, cả hai đã cùng nói với nhau nhiều vấn đề, trong đó có chuyện tình cảm.

Trấn Thành tâm sự với Lâm Khánh Chi về chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Theo đó, Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng hiện tại cô vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm với ai kể từ sau khi chia tay chồng cũ. Nghe vậy, Trấn Thành liền hỏi về gu đàn ông của Lâm Khánh Chi, có ai trong giới giải trí hiện tại gần giống với mẫu hình lý tưởng của cô hay không.