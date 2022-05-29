Lâm Khánh Chi ngậm ngùi hé lộ 'khó sống' với những kỷ niệm, thói quen trước ly hôn, khẳng định: 'Tôi sẽ không bao giờ quên chồng cũ'

Mới đây, khi tham gia một talk show, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua khiến dân tình chú ý.

Từng là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, thông tin Lâm Khánh Chi và chồng là Trần Phi Hùng "đường ai nấy đi" khiến dân tình vô cùng tiếc nuối. Mới đây, khi tham gia một talkshow cùng host Đinh Tiến Dũng, nữ ca sĩ chuyển giới đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân đã qua. Theo Lâm Khánh Chi, cô không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân của mình, kể cả bây giờ nhưng giữa hai người đã có quá nhiều chuyện xảy ra buộc mọi thứ đổ vỡ.

Lâm Khánh Chi trong buổi talk show - Ảnh minh họa: Internet "Tôi không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân của mình, kể cả bây giờ. Nhưng có nhiều thứ xảy ra, buộc mọi chuyện phải kết thúc. Không ai mong muốn sự tan vỡ. Tôi luôn ao ước có một cuộc hôn nhân, nên tôi đâu dễ dàng từ bỏ, chấm dứt nó" - Lâm Khánh Chi tâm sự. Nữ ca sĩ tiết lộ, do cả hai đều có cái tôi quá lớn nên mới dẫn đến cái kết đau lòng này: "Trước khi ly hôn, những mâu thuẫn khiến tôi buồn, nhưng sau khi ly hôn, tôi lại luyến tiếc nó. Những kỷ niệm, những thói quen khiến tôi khó sống". Cô cũng khẳng định bản thân khó thể quên được người cũ: "Tôi sẽ không bao giờ quên chồng cũ và anh ấy vẫn là người đặc biệt trong lòng tôi. Chúng tôi ly hôn có lẽ vì hết duyên phận, chứ trong vài năm nữa, tôi cũng không thể quên được anh".

Cũng liên quan đến vụ ly hôn ồn ào của mình, trong một lần livestream giao lưu cùng khán giả, Lâm Khánh Chi cho biết: "Trong cuộc tình nào cũng có ngang trái hết. Hết duyên, hết nợ thì xa nhau, chúng ta nên chia tay một cách văn minh, đừng bao giờ ai nói xấu ai gì hết. Bởi vì dù có gì với nhau đi chăng nữa thì chúng ta cũng từng là vợ chồng, là tình yêu với nhau. Vì thế mình nên giữ cái đẹp, đến với nhau đẹp thì kết thúc cũng đẹp như vậy, nó mới là tình yêu nhân văn". Đám cưới Lâm Khánh Chi - Phi Hùng diễn ra hoành tráng tại TP.HCM vào tháng 1/2018, chỉ sau 1 năm cặp đôi tìm hiểu và yêu nhau. Cuộc hôn nhân của người đẹp chuyển giới và chồng kém 8 tuổi diễn ra êm đẹp. Hạnh phúc ngày càng viên mãn khi gia đình đón chào thành viên mới là cậu quý tử đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Gia đình Lâm Khánh Chi trước tan vỡ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đến năm 2021, khi tin tức ly hôn được lan truyền, Phi Hùng đã "tố" vợ có người thứ ba dẫn đến cả hai chia tay. Đứng trước phản ứng gay gắt của chồng cũ, Lâm Khánh Chi một mực phủ nhận mọi việc. Hiện, mọi động thái của cặp đôi trên mạng xã hội đều được công chúng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-ngam-ngui-he-lo-kho-song-voi-nhung-ky-niem-thoi-quen-truoc-ly-hon-khang-dinh-toi-se-khong-bao-gio-quen-chong-cu-472034.html