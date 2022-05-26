Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra!

Hậu trường 26/05/2022 09:18

Sau khi chia tay Lâm Khánh Chi, chồng cũ Phi Hùng có nhiều sự thay đổi khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Vừa qua, thông tin Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng xác nhận chia tay khiến nhiều người ngỡ ngàng và tiếc nuối. Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của 2 người vẫn được khán giả chú ý và vẫn hy vọng sau nhiều mâu thuẫn, cặp đôi có thể "hàn gắn" lại chuyện tình đẹp.

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra! - Ảnh 1
Khán giả vẫn còn tiếc nuối cho mối tình của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, hậu ly hôn, trong khi Lâm Khánh Chi vẫn loay hoay với các tin đồn hẹn hò với tình trẻ Song Duy thì Phi Hùng đã êm ấm bên người mới. Đáng chú ý, chồng cũ Lâm Khánh Chi còn có nhiều sự thay đổi rõ về diện mạo. Qua đó, Phi Hùng xuất hiện với kiểu tóc “chất chơi”, buộc lên đầy cá tính và lối ăn mặc trẻ trung, bụi bặm hơn.

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra! - Ảnh 2
Ly hôn chia bao lâu, Phi Hùng đã có người mới và sắp tới tính đến chuyện tái hôn - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, Phi Hùng thay đổi như vậy để phù hợp hơn với bạn gái người mẫu. Trước đó, khi công khai tình cảm với bạn gái mới, Phi Hùng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì nghi vấn cặp đôi chia tay bởi anh ngoại tình.

Thời gian gần đây, chồng cũ Lâm Khánh Chi còn liên tục chia sẻ ảnh chụp cùng bạn gái và thông báo sắp kết hôn dù đến với nhau chưa bao lâu. Thậm chí, Phi Hùng còn không ngần ngại dành nhiều lời "đường mật" cho bạn gái mới như: “Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người mình từng gặp, không ai là ngẫu nhiên. Nếu ly rượu kia là em, anh nguyện cả đời được say".

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra! - Ảnh 3
Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra! - Ảnh 4
Diện mạo mới của Phi Hùng gây ngỡ ngàng - Ảnh: FB Phi Hùng

Trước đó, Phi Hùng cũng từng gây chú ý khi lên tiếng bênh vực bạn gái khỏi những lời lẽ gay gắt từ cư dân mạng: “Các bạn fan và anti-fan nhớ giúp. Đừng bao giờ động chạm đến đời sống cá nhân của bất kỳ ai, đặt biệt là Trần Yến - là người mình yêu thương, nếu thích, các bạn có thể chất vấn mình bất cứ lúc nào và trong câu chuyện này Ken và Yến khẳng định mình chưa bao giờ là người sai, không thẹn với trời. Các bạn không phải là người trong cuộc và hãy lo cho cuộc sống của mình, thay vì lo giúp người khác, Ken chưa cần điều đó. Thân ái và cảm ơn".

Hậu ly hôn, chồng cũ Lâm Khánh Chi gây ngỡ ngàng với màn 'biến đổi' liên tục diện mạo đến khó nhận ra! - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng chồng cũ Lâm Khánh Chi thay đổi để phù hợp hơn với bạn gái người mẫu - Ảnh: FB Phi Hùng

Đến nay, dù thi thoảng vẫn đối diện với vô vàn chỉ trích của cư dân mạng nhưng Phi Hùng và bạn gái Trần Yến dường như không quan tâm mà vẫn đang tận hưởng sự ngọt ngào và hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa.

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