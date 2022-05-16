Người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng cho Lâm Khánh Chi, tuy nhiên, người đẹp chuyển giới sau đó đã lên tiếng giải thích về tình hình sức khỏe của mình.

Mới đây, Lâm Khánh Chi xuất hiện trên sóng livestream để giao lưu với người hâm mộ. Cô ăn mặc đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng. Đây cũng là lý khiến Lâm Khánh Chi bộc lộ nhiều điểm yếu trên gương mặt khi không được make-up kỹ lưỡng. Người đẹp chuyển giới lộ vùng da cổ sần sùi và nổi nhiều hạt khiến cộng đồng mạng hốt hoảng. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của Lâm Khánh Chi, vì đây không phải lần đầu tiên cô để lộ những dấu hiệu cơ thể trên.

Trong livestream mới nhất, Lâm Khánh Chi để lộ vùng da cổ nhăn nheo, sần sùi. Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ thế, khuôn mặt của "bà mẹ một con" cũng lộ nếp nhăn nơi khóe mắt khó chối cãi. Nhiều netizen cho rằng người đẹp đang phải chịu sự xuống cấp do việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng như các dấu hiệu lão hóa ở tuổi 44. Lâm Khánh Chi bộc lộ dấu hiệu nhan sắc xuống cấp. Ảnh: Chụp màn hình Nhận được nhiều lời hỏi thăm của mọi người, Lâm Khánh Chi không giấu diếm mà lên tiếng giải thích rằng: "Khánh Chi đang bị dị ứng nên mới nổi như thế chứ không có gì nghiêm trọng. Cả nhà yên tâm nhé". Sau đó, cô vẫn tự tin cùng trợ lí giao đãi với cư dân mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi khiến dân tình giật mình khi xuất hiện với vẻ ngoài xuống cấp, da mặt, da cổ chảy xệ, nhăn nheo nhiều như thế này. Trước đây, trong lần đứng trước ống kính truyền thông hay livestream, “công chúa” cũng để lộ dấu hiệu tương tự. "Công chúa" từng gây hoang mang khi xuất hiện với gương mặt và vùng da cổ chằng chịt những vết đốm. Ảnh minh họa: Internet Trong lần đó, trước nhiều sự thắc mắc từ khán giả, mỹ nhân chuyển giới cho rằng cô vừa đi tân trang vùng da mặt và cổ nên vẫn chưa hết sưng. “Lâm Khánh Chi mới đi làm da, nếu mọi người thấy ghê thì đừng xem, Chi không cần xem” – Người đẹp gay gắt trước những ý kiến trái chiều dành cho nhan sắc của mình. Bước qua tuổi 44 và từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong quá khứ, nhiều người đồng cảm cho Lâm Khánh Chi khi bộc lộ những hạn chế cơ thể. Ảnh: FBNV Lâm Khánh Chi được xem là một trong những người chuyển giới được quan tâm tại thị trường nhạc Việt, người đẹp này được công nhận về cả giọng hát lẫn nhan sắc. Để có được hình hài và sống đúng với con người hiện tại, nữ ca sĩ đã trải qua nhiều đớn đớn về thể xác. Để thực hiện những cuộc phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi phải đối mặt với không ít rủi ro liên quan đến sức khỏe. Suốt thời gian sau khi chuyển giới, người đẹp cũng có không ít lần lộ vẻ ngoài xuống cấp. Song không thể phủ nhận rằng với độ tuổi 44, việc Lâm Khánh Chi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ như thế này cũng là điều rất đáng ngưỡng mộ.

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái' Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-gay-rung-minh-khi-de-lo-vung-da-co-san-sui-noi-day-hat-lan-dau-len-tieng-he-lo-tinh-trang-suc-khoe-dang-bao-dong-hau-ly-hon-469110.html