Hậu tan vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi hé lộ cuộc sống cùng con trai giữa tin đồn chồng cũ sắp lên xe hoa

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ chuyển giới đã hiếm hoi đăng tải một loạt những hình ảnh về con trai cưng thu hút, gây sự chú ý từ nhiều cư dân mạng. Cụ thể, cậu bé được mẹ dẫn đi ăn đám cưới và ăn diện vô cùng bảnh bao, phong độ, xuất hiện với áo sơ mi trắng và quần jeans, đúng chuẩn "soái ca" nhí.

Vào thời điểm từ cuối năm 2021 đến nay, chuyện tình cảm của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng lđã iên tục được đông đảo khán giả quan tâm, chú ý. Theo đó, sau khi ly hôn với Lâm Khánh Chi , Phi Hùng quyết định rời khỏi nhà riêng và quen với bạn gái xinh đẹp. Chính vì thế, bên cạnh đó, công chúng cũng không khỏi tò mò, thắc mắc về cuộc sống hiện tại của con trai chung cả hai người sẽ như thế nào, ra sao khi bố mẹ rời xa nhau.

Con trai Lâm Khánh Chi vô cùng bảnh bao, đúng chuẩn "soái ca" nhí. - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết của nữ ca sĩ, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi đến bé Bi: "Cu Bi càng lớn, càng đẹp trai", "Em Bi giống hệt mẹ hồi trước. Yêu lắm!", "Dễ thương quá", "CuBi So Cute, Đẹp Trai Cưng quá đi",...

Hiện tại, Lâm Khánh Chi và con trai đã chuyển sang nhà mới và bắt đầu một cuộc sống mới, thoải mái vui vẻ hơn. Gần đây, có thể nhận thấy nữ ca sĩ cũng chăm chỉ, thường xuyên đăng livestream hơn và xuất hiện bên cậu con trai Thiên Long. Nhóc tì trông vô cùng ngoan ngoãn, vâng lời mẹ khi ngồi cạnh phụ giúp mẹ bán hàng.

Con trai Lâm Khánh Chi thường phụ mẹ bán hàng. - Ảnh: FBNV

Còn về khía cạnh tình cảm, trong khi chồng cũ Phi Hùng đang hạnh phúc vui vẻ bên bạn gái trẻ tuổi, thì Lâm Khánh Chi cũng vướng tin đồn ồn ào tình cảm với trợ lý Song Duy. Cả hai người bị bắt gặp liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quan trọng cũng như trong đời sống hàng ngày.

Phi Hùng và bạn gái trẻ tuổi. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết và cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc chứ không hề có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào như nhiều người đồn đoán.