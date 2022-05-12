Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ'

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã hào hứng chia sẻ hình ảnh con trai: "Con trai em đi dự tiệc lên đồ thế này đây các cô chú thấy sao nè. Thả tim cho cháu nhé".

Nhiều người khi nhìn ảnh ngoài việc khen ngợi diện mạo của nhóc tỳ, một số cư dân mạng đã nhận xét cậu bé sở hữu diện mạo giống chồng cũ của nữ ca sĩ: "Giống chị ngày trước thế!", "Yêu em bé của mẹ Chi lắm nha", "Nghĩ cũng lạ, giống Phi Hùng ghê"...

Tuy nhiên, cậu bé Thiên Long không phải con ruột của Phi Hùng. Tại thời điểm quyết định có con cả hai đã nhờ phương pháp mang thai hộ và thụ tinh nhân tạo để đón quý tử đầu lòng. Kể từ khi công khai "đường ai nấy đi" cho đến nay, cuộc sống của nữ ca sĩ và chồng cũ đã có nhiều thay đổi. Lâm Khánh Chi giữ quyền nuôi con và trở thành mẹ đơn thân, còn Phi Hùng đang trong mối quan hệ ngọt ngào với bạn gái trẻ tuổi.