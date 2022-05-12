Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ'

Hậu trường 12/05/2022 16:00

Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh quý tử lên mạng xã hội thì bị một netizen bình luận kém duyên.

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã hào hứng chia sẻ hình ảnh con trai: "Con trai em đi dự tiệc lên đồ thế này đây các cô chú thấy sao nè. Thả tim cho cháu nhé".

Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ' - Ảnh 1
Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ' - Ảnh 2
 Lâm Khánh Chi khoe hình con trai cưng - Ảnh: FBNV

 

Nhiều người khi nhìn ảnh ngoài việc khen ngợi diện mạo của nhóc tỳ, một số cư dân mạng đã nhận xét cậu bé sở hữu diện mạo giống chồng cũ của nữ ca sĩ: "Giống chị ngày trước thế!", "Yêu em bé của mẹ Chi lắm nha", "Nghĩ cũng lạ, giống Phi Hùng ghê"...

Tuy nhiên, cậu bé Thiên Long không phải con ruột của Phi Hùng. Tại thời điểm quyết định có con cả hai đã nhờ phương pháp mang thai hộ và thụ tinh nhân tạo để đón quý tử đầu lòng. Kể từ khi công khai "đường ai nấy đi" cho đến nay, cuộc sống của nữ ca sĩ và chồng cũ đã có nhiều thay đổi. Lâm Khánh Chi giữ quyền nuôi con và trở thành mẹ đơn thân, còn Phi Hùng đang trong mối quan hệ ngọt ngào với bạn gái trẻ tuổi.

Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ' - Ảnh 3
Con trai Lâm Khánh Chi thực tế không phải con ruột của Phi Hùng - Ảnh: Internet

 

Được biết, cuối năm 2021, Phi Hùng bất ngờ tuyên bố ly hôn Lâm Khánh Chi sau 4 năm chung sống khiến làng giải trí trong nước huyên náo. Thời điểm đó, Lâm Khánh Chi vì lý do sức khỏe, mắc COVID-19 nên từ chối trả lời fan cùng giới truyền thông về sự việc này. Đến đầu năm 2022, Lâm Khánh Chi lần đầu tiên lên tiếng xác nhận hôn nhân tan vỡ nhưng không đề cập vì lý do gì. Tuy nhiên cả hai đều rơi vào ồn ào "bóc mẽ" sau chia tay bởi những lí do chia tay không tương đồng, khiến nhiều người vô cùng khó hiểu trước quan điểm của cả hai.

Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức'

Sánh đôi tình tin đồn, Lâm Khánh Chi xứng danh 'nữ hoàng chính tả' với caption 'đọc mà tức'

Bài đăng mới nhất của Lâm Khánh Chi cùng tình tin đồn cho thấy cô xứng danh "nữ hoàng chính tả" hơn bất cứ ngôi sao nào.

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Từ khóa:   lâm khánh chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng chia tay vbiz

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