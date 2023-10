Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử 'lớn nhanh như thổi', netizen bình luận 'kém duyên' giống y đúc 'chồng cũ'

Con trai Lâm Khánh Chi thực tế không phải con ruột của Phi Hùng - Ảnh: Internet

Được biết, cuối năm 2021, Phi Hùng bất ngờ tuyên bố ly hôn Lâm Khánh Chi sau 4 năm chung sống khiến làng giải trí trong nước huyên náo. Thời điểm đó, Lâm Khánh Chi vì lý do sức khỏe, mắc COVID-19 nên từ chối trả lời fan cùng giới truyền thông về sự việc này. Đến đầu năm 2022, Lâm Khánh Chi lần đầu tiên lên tiếng xác nhận hôn nhân tan vỡ nhưng không đề cập vì lý do gì. Tuy nhiên cả hai đều rơi vào ồn ào "bóc mẽ" sau chia tay bởi những lí do chia tay không tương đồng, khiến nhiều người vô cùng khó hiểu trước quan điểm của cả hai.