Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái'

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Netizen soi được Song Duy có cử chỉ ân cần, chu đáo khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Theo đó, khi Khánh Chi bị vấp, Song Duy đã nhanh chóng nắm tay đỡ bạn, vén váy, chụp ảnh khi cô xuất hiện trước truyền thông.

Song Duy nắm tay đỡ, vén váy giúp Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, chiều ngày 7/2, Phi Hùng bất ngờ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình. Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi và Song Duy quen nhau gần một năm qua. Trước lời tố của chồng cũ, Lâm Khánh Chi lên tiếng phủ nhận.

Lâm Khánh Chi và tình tin đồn - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định: “Trong cuộc hôn nhân 5 năm qua, Chi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình. Bản thân Chi cũng nghĩ và luôn tin tưởng anh Hùng, nên cuộc chia tay của vợ chồng Lâm Khánh Chi không có yếu tố của người thứ 3”.

Lâm Khánh Chi nói thêm, khi chia tay, nguyên nhân đến từ hai phía. Cô mong fan làm phiền đến cuộc sống của người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-duoc-tinh-tin-don-thap-tung-di-su-kien-dang-trai-co-cu-chi-an-can-nam-tay-dang-gai-468506.html