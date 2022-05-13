Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái'

Hậu trường 13/05/2022 16:22

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

 

Netizen soi được Song Duy có cử chỉ ân cần, chu đáo khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Theo đó, khi Khánh Chi bị vấp, Song Duy đã nhanh chóng nắm tay đỡ bạn, vén váy, chụp ảnh khi cô xuất hiện trước truyền thông.

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái' - Ảnh 2
Song Duy nắm tay đỡ, vén váy giúp Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, chiều ngày 7/2, Phi Hùng bất ngờ tố Lâm Khánh Chi ngoại tình. Theo Phi Hùng, Lâm Khánh Chi và Song Duy quen nhau gần một năm qua. Trước lời tố của chồng cũ, Lâm Khánh Chi lên tiếng phủ nhận.

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái' - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi và tình tin đồn - Ảnh: Internet

 

Nữ ca sĩ chuyển giới khẳng định: “Trong cuộc hôn nhân 5 năm qua, Chi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình. Bản thân Chi cũng nghĩ và luôn tin tưởng anh Hùng, nên cuộc chia tay của vợ chồng Lâm Khánh Chi không có yếu tố của người thứ 3”.

Lâm Khánh Chi nói thêm, khi chia tay, nguyên nhân đến từ hai phía. Cô mong fan làm phiền đến cuộc sống của người khác.

 

Hậu tan vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi hé lộ cuộc sống cùng con trai giữa tin đồn chồng cũ sắp lên xe hoa

Hậu tan vỡ hôn nhân, Lâm Khánh Chi hé lộ cuộc sống cùng con trai giữa tin đồn chồng cũ sắp lên xe hoa

Cư dân mạng được phen bất ngờ trước hình ảnh con trai Lâm Khánh Chi trong thời gian gần đây, lộ rõ cuộc sống hiện tại hậu đổ vỡ hôn nhân đã có nhiều thay đổi.

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